Truy tố kẻ bắn chết 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai 15/12/2025 12:03

(PLO)- Bị can Lê Sỹ Tùng khai thấy cuộc sống nhàm chán lại sẵn có súng nên đã tìm gia đình giàu có để giết người, cướp tài sản.

Ngày 15-12, VKSND tỉnh Đồng Nai đã ra cáo trạng truy tố bị can Lê Sỹ Tùng về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và “huỷ hoại tài sản”.

Cũng trong vụ án này, VKS truy tố bị can Lưu Minh Tiến về tội “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”, Nguyễn Văn Việt về tội “Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và Phạm Quang Huy về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Thấy cuộc sống nhàm chán nên mua súng gây án

Theo cáo trạng truy tố, Lê Sỹ Tùng là người không có nghề nghiệp ổn định, đam mê súng để đi săn bắn.

Khoảng giữa tháng 5- 2025, Tùng lên trang mạng xã hội đăng bài cần tìm “hàng khói thể thao” (có nghĩa là súng săn, bán đạn nổ). Sau đó, Phạm Quang Huy hỏi khẩu súng của Lưu Minh Tiến vì giới thiệu có người mua và Tiến đồng ý. Lúc này Huy trao đổi thông tin với Tùng về khẩu súng Ruger, bắn đạn nổ, loại đạn thể thao và giá bán là 42 triệu đồng.

Tùng đồng ý và chuyển khoản cho Huy số tiền gần 10 triệu đồng và hẹn nhau tại Siêu thị Coop Mart - Trảng Bàng để lấy súng. Tại đây, Tùng gặp Tiến - người bán súng. Tiến lái xe chở Tùng về nhà để lấy súng rồi cùng nhau để thử súng. Tùng đồng ý mua súng và mua thêm 750 viên đạn với giá 10 triệu đồng.

Lê Sỹ Tùng đã dùng súng bắn chết 3 người. Ảnh: VŨ HỘI.

Sau đó Tùng chuyển hết tiền cho Huy. Khi có tiền Huy chuyển tiền cho Tiến. Việc môi giới bán súng đạn cho Tùng, Huy được hưởng lợi gần 1,5 triệu đồng.

Còn bị can Nguyễn Văn Việt, là bạn của Tùng, có nhu cầu nên đã mua lại khẩu súng hơi nén loại PCP bắn đạn chì của Tùng với giá 10 triệu đồng.

Khoảng giữa tháng 6-2025, do thấy cuộc sống nhàm chán, khó khăn và đang có sẵn khẩu súng Ruger bắn đạn nổ nên Tùng đã nảy sinh ý định đi tìm nhà người dân nào giàu có với mục đích “giết người, cướp tài sản”.

Tùng lên các trang mạng xã hội để mua các công cụ để gây án, gồm: máy cắt sắt, cây đèn pin đội đầu và đèn pin cột vào súng, mắt kính bảo hộ, khăn trùm đầu, đôi găng tay bảo hộ, quả pháo khói; nam châm và dụng cụ tháo ráp súng, bộ tóc giả, lưỡi câu cá, cuộn dây dù...

Lên kế hoạch chi tiết

Khoảng giữa tháng 7-2025, Tùng lái xe máy đi rẫy ngang qua cơ sở thu mua nông sản “Thiên Hạnh” do ông ĐDT làm chủ thuộc thôn 6 (xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai). Thấy nhà giàu, ở khu vực thưa nhà dân và ít người qua lại nên Tùng đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản tại đây.

Qua tìm hiểu Tùng thấy trong nhà này có khoảng 3 người lớn, 2 trẻ em nên Tùng nghĩ đủ khả năng gây án. Những ngày sau, Tùng đi ngang qua nhà ông T ba lần để khảo sát, tìm hiểu và biết giờ giấc sinh hoạt của gia đình ông T.

Đến chiều 1-10, trong lúc Tùng đang ở nhà Nguyễn Văn Việt (phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai) thì nảy sinh ý định phạm tội nên mang ba lô chứa các công cụ gây án đi xe máy đến Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (trên đường quốc lộ 1, thuộc phường Long Bình) để gửi rồi đón xe ô tô khách lên Đà Lạt, mục đích để đánh lạc hướng điều tra.

Công cụ gây án của Lê Sỹ Tùng.

Khi đến đèo Bảo Lộc thì Tùng xuống xe đi ăn uống. Khoảng 21 giờ cùng ngày, Tùng đón xe ô tô khách quay về ngã tư Dầu Giây (Đồng Nai), xuống xe thay quần áo, đeo bao bay, đội tóc giả để thay đổi nhận dạng rồi đón xe khách về đến cầu vượt Amata thuộc phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai thì xuống xe.

Tùng đi xe ôm chở đến cầu vượt Suối Tiên (TP.HCM) rồi tiếp tục qua xe buýt để đến Bến xe Miền Đông, sau đó đón tiếp xe về xã Bom Bo (tỉnh Đồng Nai).

Trưa 2-10, Tùng thuê xe ôm đến gần đến nhà ông T rồi đi bộ vào vườn điều thì vứt tóc giả, thay đổi đặc điểm quần áo, bịt kín mặt, đội mũ bảo hộ, đeo ngang tay, đeo ba lô đựng dụng cụ trên lưng rồi đi ngược lên vườn điều gần đó để lắp, thử súng và trang bị đồ dùng cá nhân trên người.

Ngồi chờ đến 18 giờ cùng ngày, Tùng đi đến trụ điện chọn cầu dao điện rồi tắt thử 1 cầu dao thì thấy nhà ông T tắt điện rồi bật lên ngay. Tùng thấy chủ nhà dọn cơm tối có ông T và cháu ĐTT (12 tuổi) đang ăn ngay trước hiên nhà nên chọn điểm bắn khoảng 35m.

Tùng cầm súng bắn liên tiếp vào ông T và đứa trẻ rồi tắt cầu dao điện thì căn phòng phía trên tắt điện. Thấy Camera ở cổng còn điện, Tùng đã bắn vỡ rồi đi đến phòng ngủ lấy công cụ để phá két sắt.

Khi cắt, Tùng nghe có tiếng bà H (vợ ông T) kêu la nên đi ra. Thấy bà này bỏ chạy, Tùng đuổi theo ra đến ngoài hiên rồi dùng súng bắn khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, Tùng quay lại chỗ két sắt thấy ông T đang ú ớ nên bắn thêm một phát rồi tiếp tục đi cắt két sắt. Tùng lấy trong két sắt số tiền 52 triệu đồng và dọn dụng cụ cất vào ba lô.

Để tránh bị phát hiện, trên đường lẩn trốn Tùng đi băng qua vườn cây rồi vứt đồ đạc, thay quần áo, đi nhờ nhiều xe, đón xe ôm đến nhà người quen ở phường Phước Long gửi ba lô chứa dụng cụ rồi về nhà.

Đến khoảng 15 giờ ngày 5-10, Tùng bị lực lượng Công an bắt giữ. Tùng đã khai nhận toàn bộ hành vi dùng súng giết chết 3 người rồi cướp tài sản. Lưu Minh Tiến, Nguyễn Văn Việt và Phạm Quang Huy cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép khẩu súng Ruger và khẩu súng nén khí PCP như đã nêu trên.