Camera hành trình ghi lại cảnh sạt lở kinh hoàng trên quốc lộ 6

Camera hành trình của các phương tiện ghi lại trên đoạn đường quốc lộ 6 cho thấy tại thời điểm xảy ra vụ sạt lở đất, đá thì trời không mưa. Vụ sạt lở kinh hoàng, đất đá từ trên núi ập xuống bất ngờ khiến người đi xe máy không kịp tránh nên đã bị vùi lấp.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương, Công an xã Mai Châu và Cảnh sát PCCC và CNCH, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại hiện trường, phối hợp triển khai công tác phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông và khẩn trương khắc phục hậu quả.