Camera hành trình ghi lại cảnh sạt lở kinh hoàng trên quốc lộ 6 15/12/2025 01:34

(PLO)- Khoảng 14 giờ 30 phút chiều 14-12, tại km124+300, đèo Thung Khe thuộc quốc lộ 6 (đoạn qua xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ) xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng. Đất đá từ trên núi ập xuống bất ngờ khiến người đi xe máy không kịp tránh nên đã bị vùi lấp.

Video: Camera hành trình ghi lại cảnh sạt lở kinh hoàng trên quốc lộ 6

Camera hành trình của các phương tiện ghi lại trên đoạn đường quốc lộ 6 cho thấy tại thời điểm xảy ra vụ sạt lở đất, đá thì trời không mưa. Vụ sạt lở kinh hoàng, đất đá từ trên núi ập xuống bất ngờ khiến người đi xe máy không kịp tránh nên đã bị vùi lấp.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương, Công an xã Mai Châu và Cảnh sát PCCC và CNCH, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại hiện trường, phối hợp triển khai công tác phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông và khẩn trương khắc phục hậu quả.