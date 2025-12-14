Công an Phú Thọ thông tin vụ sạt lở tại quốc lộ 6 làm 3 người tử vong 14/12/2025 21:33

(PLO)- Vụ sạt lở quốc lộ 6 đã làm 3 người tử vong, 2 người bị thương. Lực lượng chức năng đã nỗ lực cứu nạn cứu hộ và thông đường.

Tối 14-12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết nhận định ban đầu về vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng xảy ra trên tuyến quốc lộ 6 (đoạn qua xóm Nhuối, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ) khiến 3 người tử vong.

Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện gồm 2 xe chữa cháy, 2 xe cứu nạn, cứu hộ cùng 30 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.

Đến khoảng 17 giờ 00 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể là anh Phạm Đức Th (28 tuổi, quê quán thôn Quang Minh, xã Mê Linh, TP Hà Nội).

Theo Công an xã Mai Châu vụ sạt lở đất tại quốc lộ 6 làm 3 người tử vong, 2 người bị thương. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương tổ chức cứu nạn, khắc phục hậu quả và phân luồng giao thông.

Hai công nhân đứng bên quốc lộ trước khi xảy ra vụ sạt lở thương tâm. Ảnh cắt từ clip camera hành trình.

Công an xã Mai Châu đề nghị người dân không đi vào khu vực sạt lở, theo dõi thông tin chính thức và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ NN&MT cũng cho biết sạt lở đất, đá làm 3 người bị vùi lấp. Trong đó, có 2 công nhân thuộc Công ty quản lý đường bộ 2 đang làm nhiệm vụ sơn kẻ đường và một người dân đi xe máy qua đường chưa xác định danh tính.

Hiện trường vụ sạt lở quốc lộ 6.

Hiện ông Bùi Đức Hinh- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ; ông Quách Tất Liêm- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra, nắm tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Được biết, khối lượng đất đá sạt lở ước khoảng hơn 1.000 m³. Chính quyền địa phương cùng Khu Quản lý đường bộ I, Văn phòng Quản lý đường bộ I.1 và Công ty Cổ phần Đường bộ 222 tập trung tối đa nguồn lực, phương tiện, nhân lực tập trung cứu nạn và dọn đất đá, từng bước thông đường.

Chiếc xe máy bị vùi lấp trong vụ sạt lở.

Đến 20 giờ 30 phút đêm nay, xe con, xe khách đã có thể lưu thông qua xã Mai Châu. Quốc lộ 6 là tuyến giao thông huyết mạch quan trọng nối Thủ đô Hà Nội, với các tỉnh Tây Bắc.

Như PLO đã thông tin, khoảng 14 giờ 30 phút chiều 14-12, tại km124+300, đèo Thung Khe thuộc quốc lộ 6 (đoạn qua xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ) xảy ra vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng, vùi lấp xe máy, mặt đường bị vùi lấp hoàn toàn.

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu nạn cứu hộ.

Tại thời điểm xảy ra vụ sạt lở đất, đá trời không mưa. Vụ sạt lở đất, đá từ trên núi ập xuống bất ngờ khiến người đi xe máy không kịp tránh.

Một chiếc xe máy đã bị vùi lấp. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương, Công an xã Mai Châu và Cảnh sát PCCC và CNCH, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại hiện trường, phối hợp triển khai công tác phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông và khẩn trương khắc phục hậu quả.