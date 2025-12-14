Từ ngày mai, đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu chính thức được hỗ trợ đến 5 triệu đồng 14/12/2025 18:21

​(PLO)- Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ không thay thế trách nhiệm bồi thường của người gây tai nạn nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm gánh nặng tài chính ban đầu cho nạn nhân.

Đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu có thể được hỗ trợ đến 5 triệu đồng là một trong những quy định chính thức có hiệu lực từ 15-12.

Đây là chính sách nổi bật được nêu tại Nghị định 279/2025 quy định về thành lập, nguồn tài chính hình thành, quản lý, hoạt động chi, sử dụng Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ, có hiệu lực từ ngày 15-12-2025.

Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ, có hiệu lực từ ngày mai (15-12-2025). Ảnh: PHẠM HẢI

Theo đó, mức chi cho các nội dung quy định tại Điều 11 Nghị định 279/2025, thực hiện như sau:

Căn cứ tỷ lệ tổn thương, mức chi hỗ trợ cho nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông đường bộ gây ra với tỷ lệ tổn thương trên 31% đến dưới 81%; gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông đường bộ gây ra đang gặp khó khăn về kinh tế: chi hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/vụ việc/gia đình có nạn nhân tử vong; không quá 10 triệu đồng/vụ việc/01 người bị thương.

Căn cứ tỷ lệ tổn thương, mức chi hỗ trợ hoạt động hòa nhập cộng đồng và tiếp tục phát triển đối với nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông có tỷ lệ tổn thương trên 81%: chi không quá 100 triệu đồng/01 người bị thương/01 lần.

Căn cứ vào tính chất nghiêm trọng của vụ tai nạn giao thông, mức hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu: chi hỗ trợ không quá 10 triệu đồng cho tổ chức/01 vụ việc và không quá 05 triệu đồng cho cá nhân/01 vụ việc.

Căn cứ vào quy mô của hoạt động tuyên truyền, mức chi hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia các hoạt động tuyên truyền làm giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ mà không được Nhà nước bảo đảm kinh phí: chi hỗ trợ không quá 10 triệu đồng cho tổ chức/01 vụ việc; không quá 05 triệu đồng cho cá nhân/01 vụ việc.

Căn cứ vào quy mô của hoạt động tuyên truyền, mức chi hỗ trợ cho công tác tuyên truyền tổ chức các hoạt động, sự kiện gây Quỹ: chi hỗ trợ không quá 100 triệu đồng cho cơ quan quản lý Quỹ/01 vụ việc.

Các mức chi khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nhằm giảm gánh nặng tài chính ban đầu

Theo Luật sư Đoàn Thị Hồng Linh, Đoàn Luật sư TP.HCM nhận định Nghị định số 279/2025 quy định về thành lập nguồn tài chính hình thành, quản lý, hoạt động chi, sử dụng quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng trong hệ thống chính sách hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông tại Việt Nam.

Các khoản trong Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ nhằm giảm gánh nặng tài chính ban đầu. Ảnh: PHẠM HẢI

“Về bản chất, Nghị định này có giá trị thực tiễn cao, thiết lập một công cụ pháp lý – tài chính giải quyết đáng kể khoảng trống giữa các quy định về bảo hiểm, trách nhiệm bồi thường dân sự và nhu cầu cấp thiết của nạn nhân trong thời điểm ngay sau tai nạn, song cũng đặt ra không ít vấn đề cần lưu ý trong quá trình thực thi nhằm bảo đảm chính sách đi đúng mục tiêu nhân đạo và khả thi trên thực tế”- LS Hồng Linh chia sẻ.

Đáng chú ý, Điều 12 Nghị định số 279/2025 quy định mức hỗ trợ đối với:

Người bị thương tật trên 31% đến dưới 81% : tối đa 10 triệu đồng.

: tối đa 10 triệu đồng. Người bị thương tật trên 81% : tối đa 100 triệu đồng.

: tối đa 100 triệu đồng. Trường hợp tử vong: tối đa 20 triệu đồng.

Những khoản hỗ trợ này không thay thế trách nhiệm bồi thường của người gây tai nạn nhưng đóng vai trò giảm gánh nặng tài chính ban đầu, thời điểm mà chi phí y tế, vận chuyển, giám định thương tật thường phát sinh nhanh và lớn.

Điểm nổi bật nhất cần nhấn mạnh là nghị định lần đầu tiên quy định: “…mức hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu: chi hỗ trợ không quá 10 triệu đồng cho tổ chức/01 vụ việc và không quá 05 triệu đồng cho cá nhân/01 vụ việc”.

Dưới góc độ pháp lý, quy định mới này có ý nghĩa đặc biệt, giúp: Giảm tâm lý e ngại “liên lụy pháp lý” khi giúp người bị tai nạn;

Hạn chế tình trạng thờ ơ - vấn đề tồn tại lâu nay trong văn hóa ứng xử giao thông;

Khuyến khích người dân hành động nhanh, tranh thủ “thời gian vàng” quyết định khả năng cứu sống nạn nhân;

Tạo cơ chế ghi nhận không chỉ mang tính đạo đức mà còn mang tính pháp lý, thể hiện trách nhiệm cộng đồng. Luật sư Đoàn Thị Hồng Linh, Đoàn Luật sư TP.HCM

Như vậy có thể thấy, quy định này không chỉ mang tính nhân đạo mà còn thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật, định hướng xã hội hành động đúng đắn trong những tình huống khẩn cấp.