Người đứng tên 7.000 phương tiện xe gắn máy có thể bị rủi ro pháp lý ra sao? 12/12/2025 15:42

(PLO)- Qua rà soát công tác làm sạch dữ liệu đăng ký xe, lực lượng CSGT phát hiện có nhiều trường hợp 1 cá nhân đứng tên chủ xe với rất nhiều phương tiện, các cá nhân này có bị xử phạt?

Mới đây, thông tin từ Cục CSGT công tác làm sạch dữ liệu đăng ký xe, lực lượng CSGT phát hiện có nhiều trường hợp 1 cá nhân đứng tên chủ xe với rất nhiều phương tiện. Có những cá nhân đứng tên hơn 7.000 phương tiện mô tô, có cá nhân đứng tên hơn 100 phương tiện ô tô.

Rủi ro khi mua bán xe cũ không sang tên

Có thể thấy, việc mua bán xe nhưng không sang tên có thể dẫn đến những rủi ro pháp lý như: Đầu tiên là cả bên bán và bên mua đều bị xử phạt; Nếu mua bán xe cũ mà không sang tên ngay, sau này muốn sang tên thì thủ tục sẽ khó hơn rất nhiều. Ngoài ra đối với bên bán thì còn nhiều rủi ro pháp lý khác.

Người dân đang làm thủ tục đăng ký xe tại phường Phú Nhuận, TP.HCM. Ảnh: THY NHUNG

Theo quy định tại khoản 5 Điều 6 Thông tư 79/2024 của Bộ Công an có quy định về trách nhiệm của chủ xe như sau:

Trách nhiệm của chủ xe

...

5. Khi chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế xe (sau đây viết gọn là chuyển quyền sở hữu xe):

a) Chủ xe phải giữ lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (không giao cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe) và nộp cho cơ quan đăng ký xe khi làm thủ tục thu hồi; trường hợp chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá thì chủ xe nộp chứng nhận đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe khi làm thủ tục thu hồi;

b) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe đứng tên trong chứng nhận đăng ký xe phải làm thủ tục thu hồi; trường hợp quá thời hạn trên mà chủ xe không làm thủ tục thu hồi hoặc giao chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe làm thủ tục thu hồi thì trước khi giải quyết người có thẩm quyền thực hiện thủ tục xử phạt vi phạm hành chính theo quy định; trường hợp chủ xe không đến làm thủ tục thu hồi thì người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ xe và tiến hành xử phạt theo quy định của pháp luật, tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu được ký vào biên bản vi phạm hành chính với tư cách là người chứng kiến và ký vào các giấy tờ có liên quan đến thủ tục thu hồi;

c) Sau khi cơ quan đăng ký xe làm thủ tục thu hồi, tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu làm thủ tục cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định.

...

Dựa vào quy định trên, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe đứng tên trong chứng nhận đăng ký xe phải làm thủ tục thu hồi xe. Sau khi cơ quan đăng ký xe làm thủ tục thu hồi, tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu làm thủ tục cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định.

Không sang tên có thể bị xử phạt đến 12 triệu đồng

Thêm vào đó, căn cứ vào điểm a khoản 3 Điều 32 Nghị định 168/2024 có quy định như sau:

Xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe đối với chủ phương tiện vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ

...

3. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 1.600.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô, các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không làm thủ tục cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong trường hợp thay đổi chủ xe theo quy định;

b) Không làm thủ tục đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định;

c) Lắp đặt, sử dụng thiết bị âm thanh, ánh sáng trên xe gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

...

7. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc), xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo hồ sơ đăng ký xe nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Không làm thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe; biển số xe; giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định;

...

Theo quy định trên, sau 30 ngày khi mua bán mà không thực hiện thủ tục đăng ký sang tên xe máy thì sẽ bị xử phạt như sau:

- Đối với người mua sẽ bị xử phạt về hành vi không làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký xe như sau:

+ Đối với cá nhân: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

+ Đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô, các loại xe tương tự xe gắn máy: 1.600.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

- Đối với người bán sẽ bị xử phạt về hành vi không làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe như sau:

+ Đối với cá nhân: Phạt tiền từ 4.000.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

+ Đối với tổ chức là chủ xe ô tô (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc), xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô: 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng.