Sắp thay đổi bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy? 27/11/2025 08:12

(PLO)- Nếu đến 31-12 các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ mới thì thì tiếp tục được áp dụng Bảng giá do Bộ Tài chính ban hành.

Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy áp dụng đến hết 31-12-2025

Tại Công văn 5363/CT-CS ngày 20-11-2025 Cục Thuế yêu cầu Thuế tỉnh, thành phố khẩn trương báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chủ động phân công các đơn vị trực thuộc xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy mới áp dụng cho địa phương từ ngày 1-1-2026, làm căn cứ điều chỉnh, bổ sung định kỳ theo đúng quy định pháp luật.

Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy áp dụng đến hết 31-12-2025. Ảnh: THY NHUNG

Đồng thời, căn cứ tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 175/2025 quy định từ ngày Nghị định 175/2025 có hiệu lực thi hành (từ ngày 1-7-2025) đến hết ngày 31-12-2025, trường hợp UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy thì tiếp tục được áp dụng Bảng giá tính lệ phí trước bạ, Bảng giá tính lệ phí trước bạ điều chỉnh, bổ sung đối với ô tô, xe máy do Bộ Tài chính ban hành.

Như vậy, từ ngày 1-1-2026 có thể có Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy mới áp dụng cho địa phương.

Do đó, Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy áp dụng đến hết 31-12-2025 như sau:

Cụ thể, Bảng giá tính lệ phí trước bạ với ô tô, xe máy đang áp dụng hiện nay là bảng giá ban hành kèm theo Quyết định 2226/QĐ-BTC năm 2025 điều chỉnh bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy ban hành kèm theo Quyết định 2353/QĐ-BTC ngày 31/10/2023, Quyết định 449/QĐ-BTC ngày 15/03/2024, Quyết định 1707/QĐ-BTC ngày 22/7/2024 và Quyết định 2173/QĐ-BTC 26/6/2025.

Mức thu lệ phí trước bạ ô tô, xe máy theo quy định hiện nay

Theo khoản 4, 5 Điều 8 Nghị định 10/2022 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 175/2025 và Nghị định 51/2025) quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy theo tỉ lệ % như sau:

Xe máy: Mức thu là 2%. Đối với xe máy nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi được áp dụng mức thu là 1%.

Ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe máy chuyên dùng, xe tương tự các loại xe này: Mức thu là 2%.

Riêng: Ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (bao gồm cả xe pick-up chở người): nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức thu quy định chung tại điểm này.

Ô tô điện nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 0% kể từ ngày 1-3-2025 đến hết ngày 28-2-2027. Ảnh: THY NHUNG

Ô tô pick-up chở hàng cabin kép, Ô tô tải VAN có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống.

Ô tô điện chạy pin: Kể từ ngày 1-3-2025 đến hết ngày 28-2-2027: nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 0%.

Các loại ô tô quy định nêu trên: nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi với mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Căn cứ vào loại phương tiện ghi tại Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cơ quan đăng kiểm Việt Nam cấp, cơ quan thuế xác định mức thu lệ phí trước bạ đối với phương tiện theo quy định tại khoản này.