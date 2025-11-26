Loạt xe thể thao 4 cửa 2025: Khi xe gia đình mang trái tim đường đua 26/11/2025 08:49

(PLO)- Đây không chỉ là những chiếc xe bốn cửa tiện dụng mà còn là tuyệt phẩm tốc độ, kết hợp giữa hiệu năng đường đua và tính thực dụng hàng ngày.

Dưới đây là danh sách các mẫu xe thể thao 4 cửa mới và tốt nhất năm 2025.

Volkswagen Golf GTI 2025

Volkswagen Golf GTI 2025 sở hữu công suất 241 mã lực. Mẫu xe này được xem là biểu tượng hot-hatch, kế thừa di sản lái xe hiệu suất cao trên nền tảng tiện dụng. Xe sử dụng động cơ 2.0L 4 xi-lanh thẳng hàng tăng áp, dẫn động cầu trước.

Về hiệu năng, xe tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 5,6 giây với sự linh hoạt và cân bằng. So với đối thủ, Golf GTI không phải là mạnh mẽ nhất nhưng lại ghi điểm nhờ sự tinh tế, khung gầm vững chắc và tính thực dụng cao.

Toyota GR Corolla 2025

Mẫu xe này có công suất 300 mã lực. Đây là chiếc hatchback nhỏ gọn được phát triển dựa trên cảm hứng từ xe đua rally. Xe dùng động cơ 3 xi-lanh tăng áp cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian GR-FOUR.

Toyota GR Corolla sở hữu khung gầm cứng cáp, khả năng kiểm soát sức mạnh khi vào cua tinh tế cùng độ bám đường vượt trội. Điểm nhấn của xe nằm ở hệ dẫn động AWD, động cơ độc đáo và trải nghiệm lái đầy cảm xúc.

Mini Countryman 2025 John Cooper Works

Mini Countryman 2025 mang công suất 312 mã lực, mô-men xoắn 295 lb-ft. Phiên bản này đưa hiệu suất John Cooper Works vào phân khúc crossover bốn cửa, năm chỗ ngồi. Xe sử dụng động cơ 2.0L 4 xi-lanh thẳng hàng tăng áp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian All4.

Xe vẫn giữ nguyên tinh thần lái go-kart đặc trưng. So với đối thủ, Countryman chấp nhận đánh đổi một phần sức mạnh đường đua để đổi lấy sự thoải mái và tiện ích cho người dùng.

Honda Civic Type R 2025

Honda Civic Type R 2025 đạt công suất 315 mã lực, là mẫu hot hatch tập trung tối đa vào trải nghiệm người lái. Xe kết hợp động cơ 2.0L tăng áp mạnh mẽ với hệ thống khung gầm sắc bén.

Hộp số sàn sáu cấp được tinh chỉnh mang lại phản hồi chân thực, hữu dụng khi lái hàng ngày và tối ưu trên đường uốn lượn. Civic Type R mang đến cảm giác lái mạnh mẽ cùng độ cân chỉnh tinh tế.

Honda Civic Type R 2025. Ảnh: Honda.

BMW M3 2025

Mẫu sedan hiệu suất cao này có công suất 473 mã lực, kết hợp nhuần nhuyễn giữa công nghệ đường đua và tính ứng dụng. Xe dùng động cơ S58 tăng áp kép sáu xi-lanh thẳng hàng, đi kèm dẫn động cầu sau hoặc tùy chọn xDrive.

Cảm giác lái và hệ thống treo của xe có thể điều chỉnh hiệu quả trên cả đường trường lẫn đường đua. M3 sở hữu độ chính xác, khả năng dự đoán tuyệt vời và cảm giác lái BMW kinh điển khi vào cua.

Audi RS7 2025

Audi RS7 2025 mạnh 621 mã lực. Mẫu liftback năm cửa thanh lịch này không thỏa hiệp với tốc độ, sử dụng động cơ V8 tăng áp kép mạnh mẽ. Hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian Quattro đảm bảo sức mạnh được truyền tải ổn định.

Xe vận hành êm ái như một chiếc cruiser hạng sang khi cần thiết. RS7 tận dụng vóc dáng và độ bám đường để mang đến hiệu suất đáng gờm nhưng vẫn giữ được sự tinh tế, không thô thiển.

Mercedes-AMG GT 4 cửa 2025

Sở hữu công suất 630 mã lực, Mercedes-AMG GT 4 cửa là tuyên ngôn về sự vượt trội. Chiếc coupe bốn cửa này dùng động cơ V8 4.0L tăng áp kép, mang lại trải nghiệm lái đầy kịch tính.

Xe gây ấn tượng mạnh khi phóng vọt hay lướt trên cao tốc với cảm giác lái sắc nét trong mọi điều kiện. So với đối thủ, mẫu xe này ưu tiên cảm giác lái thuần túy và sự phấn khích cho người cầm lái.

Porsche Panamera 2025

Phiên bản Panamera Turbo E‑Hybrid đẩy giới hạn của một chiếc Porsche bốn cửa lên tầm cao mới với công suất 680 mã lực. Xe sử dụng hệ thống hybrid kết hợp giữa động cơ điện hóa và động cơ đốt trong.

Hệ thống lái vẫn giữ được chất Porsche đích thực với khung gầm và vô lăng đầm chắc. Đây là một chiếc GT (Grand Tourer) hạng sang mang trái tim xe đua nhưng vẫn đảm bảo tính thực dụng cao.