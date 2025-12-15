Loạt xe sang cũ giá rẻ vận hành vượt trội so với xe phổ thông mới 15/12/2025 10:19

(PLO)- Nhiều chiếc xe sang đã qua sử dụng có giá rẻ nhưng vẫn đảm bảo độ tin cậy, vận hành ổn định.

Nhiều mẫu xe sang cũ hiện có giá dưới 24.000 USD (khoảng 612 triệu đồng) cùng lịch sử vận hành tốt. Mức giá này hấp dẫn hơn so với suy nghĩ của nhiều người về sự đắt đỏ của các thương hiệu hạng sang.

Acura TLX. Ảnh: Acura

Acura TLX

Hãng xe đã chú trọng vào kỹ thuật chế tạo thông minh trên các mẫu TLX đời 2018-2020. Hầu hết khách hàng lựa chọn động cơ bốn xi-lanh 2.4L kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp.

Tuy nhiên, sự kết hợp giữa động cơ V6 3.5L và hộp số 9 cấp sẽ tăng sức mạnh mà không ảnh hưởng đến độ tin cậy. Hệ thống an toàn AcuraWatch được trang bị tiêu chuẩn là điểm cộng lớn trên thị trường xe cũ. Thế hệ này liên tục nhận đánh giá cao về độ bền.

Volvo XC60

Những chiếc XC60 thế hệ thứ hai đời đầu, đặc biệt là các mẫu T5 năm 2018, hiện có mức giá khá dễ tiếp cận.

Xe trang bị động cơ bốn xi-lanh tăng áp 2.0L công suất 250 mã lực và hộp số tự động 8 cấp chuyển số mượt mà. Công nghệ an toàn của Volvo là điểm nổi bật giúp mẫu xe này vượt trội so với đối thủ.

Khoang cabin mang lại vẻ yên tĩnh của phong cách Bắc Âu với đường nét thanh thoát và ghế ngồi thoải mái.

Lexus ES 350

ES 350 là xe sang nổi tiếng về độ bền bỉ. Chủ sở hữu thường đánh giá cao cabin yên tĩnh và hệ thống treo êm ái của dòng xe này.

JD Power luôn xếp hạng thế hệ thứ 6 (2013-2018) vào nhóm dẫn đầu phân khúc xe hạng sang cỡ trung về chất lượng và độ tin cậy.

Các mẫu xe năm 2018 và 2019 đáp ứng tốt tiêu chí giá cả, cung cấp động cơ V6 3.5L mạnh mẽ, công suất 302 mã lực. Xe kết hợp hộp số tự động 8 cấp, hoạt động mượt mà trong điều kiện lái xe hàng ngày.

Mercedes-Benz C-Class

Dù được xem là dòng xe cơ bản của Mercedes-Benz, C300 đời 2017 thực sự là một lựa chọn tối ưu.

Động cơ bốn xi-lanh tăng áp 2.0L và hộp số tự động 9 cấp tạo nên khả năng vận hành ổn định. Kết quả đánh giá độ tin cậy của JD Power năm nay dành cho mẫu xe này cao hơn mức trung bình phân khúc sedan hạng sang cỡ nhỏ.

Nội thất xe vẫn giữ được vẻ sang trọng nhờ các chi tiết ốp gỗ và nút điều khiển kim loại.

Lexus GX

Nếu cần một chiếc SUV hạng sang bền bỉ, Lexus GX 460 đời 2010-2013 xứng đáng nằm trong danh sách cân nhắc.

Mẫu xe khung gầm rời này được trang bị động cơ V8 4.6L công suất 301 mã lực và hộp số tự động 6 cấp độ bền cao. Hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian và khung gầm chắc chắn cho phép xe vượt địa hình tốt, trong khi cabin vẫn yên tĩnh, sang trọng.

BMW Z4

Mẫu Z4 sDrive28i 2016 nằm trong phân khúc giá thấp hơn so với Honda Civic mới. Xe mang lại độ tin cậy đáng ngạc nhiên đối với một chiếc mui trần của Đức.

Động cơ bốn xi-lanh tăng áp 2.0L sản sinh công suất 240 mã lực, kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Mui cứng có thể thu vào giúp tăng tính linh hoạt. Các chuyên gia đánh giá cao khả năng điều khiển cân bằng và cảm giác lái của mẫu xe này.

Toyota Land Cruiser

Land Cruiser luôn là dòng xe giữ giá, nhưng nhiều mẫu trước năm 2011 hiện có giá dưới 20.000 USD (khoảng gần 510 triệu đồng).

Với một chiếc xe đời 2010, người dùng sẽ sở hữu động cơ V8 5.7L công suất 381 mã lực, hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Chủ sở hữu thường giữ xe rất lâu vì chúng hoạt động bền bỉ nếu bảo dưỡng đúng cách.

Audi A4

Audi A4 đời 2017 và 2018 nhận đánh giá cao từ JD Power về chất lượng tổng thể. Động cơ bốn xi-lanh tăng áp 2.0L sản sinh công suất 252 mã lực, hoạt động cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp.

Hệ dẫn động bốn bánh Quattro mang lại sự tự tin khi lái xe ở nhiều điều kiện địa hình. Màn hình Virtual Cockpit vẫn trông hiện đại đến ngày nay. Dù chi phí bảo dưỡng có thể cao hơn xe phổ thông, những mẫu xe này có độ tin cậy tốt hơn nhiều người nghĩ.