​Sự cố lạ tại Nga: Hàng trăm xe sang Porsche bỗng dưng không thể khởi động 04/12/2025 16:29

(PLO)- Mới đây, hàng trăm chủ xe Porsche tại Nga bất ngờ phát hiện ô tô của họ không thể khởi động.

Nhiều nguồn tin nhận định Hệ thống theo dõi xe (VTS) của hãng Porsche tại Nga này có thể là nguyên nhân chính dẫn đến sự cố.

Ảnh: Carscoops.



Dù do lỗi cập nhật phần mềm hay có sự can thiệp từ bên thứ ba, hậu quả là hàng loạt tài xế từ Moscow đến Krasnodar rơi vào cảnh xe Porsche không phản hồi.

Sự cố ảnh hưởng đến các mẫu xe Porsche sản xuất từ năm 2013 trở về trước, vốn được trang bị sẵn hệ thống VTS tại nhà máy. Cơ chế của VTS là tự động kích hoạt bộ chống trộm động cơ và dừng xe nếu mất tín hiệu vệ tinh.

Bà Yulia Trushkova, Giám đốc dịch vụ của Rolf Group, chia sẻ trên tờ Daily Mail rằng tất cả các mẫu xe Porsche và mọi loại động cơ đều bị ảnh hưởng. Các đại lý cũng nhận được hàng loạt khiếu nại tương tự từ khách hàng.

Trong nước, nhiều tin đồn đã xuất hiện. Tờ Moscow Times dẫn lời một đại diện đại lý cho rằng việc này có thể được thực hiện một cách có chủ đích, dù chưa có bằng chứng trực tiếp.

Hiện tại, chi nhánh Porsche tại Nga từ chối bình luận và trụ sở chính toàn cầu của hãng cũng chưa đưa ra tuyên bố chính thức.

Tại các xưởng dịch vụ, thợ máy đang phải tự chẩn đoán những chiếc xe Porsche trông hoàn toàn bình thường nhưng không thể nổ máy. Các chủ xe cho biết tình trạng hỏng hóc xảy ra đột ngột. Một tài xế ở St. Petersburg phản ánh chiếc Macan của anh chỉ nổ máy được vài phút rồi tắt lịm.

Nhiều người khác cũng gặp tình trạng xe Porsche của mình chết máy ngay sau khi khởi động. Một số chủ xe đã thử tháo đầu nối hệ thống báo động hoặc ngắt ắc quy ít nhất 10 tiếng để khởi động lại xe.