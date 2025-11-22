Không cần bỏ tiền tỉ, tài xế Việt vẫn được hưởng 10 tính năng xe sang này 22/11/2025 14:52

(PLO)- Nhiều tính năng tiện nghi và an toàn cao cấp, từng là độc quyền của các dòng xe sang đắt tiền, nay đã trở nên phổ biến trên các mẫu ô tô phổ thông, giá cả phải chăng.

Khám phá ngay 10 tính năng hạng sang đang có mặt trên xe giá rẻ. Điều này giúp người dùng Việt có thêm nhiều lựa chọn đáng giá khi mua xe, đặc biệt là các mẫu ra mắt trong năm 2025 và 2026.

Tính năng khóa cửa thông minh. Ảnh: Topspeed.

Khóa cửa thông minh

Tính năng khóa cửa không cần chìa khóa cho phép người lái thực hiện các thao tác khóa/mở khóa. Người dùng thậm chí có thể khởi động xe mà không cần tra chìa khóa vật lý vào ổ. Điều này gia tăng tiện ích, đặc biệt khi bận tay. Nó cũng tăng cường bảo mật thông qua công nghệ mã hóa độc đáo.

Khởi động bằng nút nhấn

Hệ thống đánh lửa không cần chìa khóa này thường đi kèm với khóa thông minh. Nó cho phép bạn khởi động xe chỉ bằng một nút bấm mà không cần cắm hoặc vặn chìa. Tính năng này mang lại sự tiện lợi và tăng cường độ an toàn.

Hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng lớn

Thời kỳ màn hình LCD tí hon đã qua. Ngày nay, xe giá rẻ đã được trang bị màn hình cảm ứng màu sắc rực rỡ với kích thước hiển thị tối thiểu từ 7 inch. Các kết nối tiêu chuẩn như Android Auto và Apple CarPlay có dây đã trở thành trang bị thiết yếu. Tính năng này cũng là nền tảng lý tưởng cho các hỗ trợ an toàn như camera lùi và camera 360 độ.

Ghế chỉnh điện đa hướng

Trước đây là tính năng độc quyền của xe hạng sang. Giờ đây, ghế ngồi điều chỉnh điện tử đa hướng đã phổ biến trên các mẫu xe giá rẻ. Các phiên bản cao cấp hơn thậm chí còn tích hợp tính năng nhớ vị trí.

Đèn chiếu sáng nội thất

Đây là tính năng thẩm mỹ giúp tăng cường không gian nội thất. Nó tạo nên vẻ ngoài sang trọng cho cabin. Đối với hệ thống đèn viền nội thất nhiều màu. Tính năng này còn giúp cải thiện khả năng hiển thị của các nút điều khiển và giảm mỏi mắt.

Cửa sổ trời và mái che toàn cảnh

Cửa sổ trời hoặc mái che toàn cảnh giúp khoang xe nhỏ gọn trở nên rộng rãi và thoáng đãng hơn. Chúng lấp đầy khoang xe bằng ánh sáng tự nhiên, đồng thời cải thiện khả năng lưu thông không khí. Ngay cả những chiếc xe dưới 25.000 USD ( khoảng 660 triệu đồng) cũng có thể được trang bị.

Ghế sưởi (và vô lăng sưởi)

Ghế và vô lăng sưởi ấm là những "tiện nghi tuyệt vời". Chúng đặc biệt hữu ích trong những tháng mùa đông lạnh giá, giúp người lái giữ ấm cơ thể và thư giãn cơ bắp. Tính năng này từng chỉ có trên các dòng xe siêu sang, nay đã có mặt trên nhiều mẫu xe phổ thông.

Hệ thống âm thanh cao cấp

Hệ thống âm thanh với công nghệ tiên tiến và tính năng âm thanh vòm giờ đây có thể được tận hưởng trên nhiều dòng xe dưới 30.000 USD (khoảng 790 triệu đồng). Điều này nhờ sự hợp tác giữa các nhà sản xuất xe phổ thông và các thương hiệu âm thanh lớn như Harman Kardon và Bose.

Hệ thống điều hòa hai vùng (và cửa gió phía sau)

Hệ thống điều hòa hai vùng độc lập kèm cửa gió điều hòa phía sau giúp khắc phục nhược điểm làm mát cabin không tối ưu trên các mẫu sedan lớn hơn. Nó tăng cường sự thoải mái cho tất cả hành khách.

Các tính năng an toàn và hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS)

Nhiều tính năng an toàn và hỗ trợ hàng đầu đã được tích hợp vào các mẫu xe giá rẻ. Các tính năng đáng chú ý bao gồm hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS), hỗ trợ tránh va chạm (FCA), hỗ trợ giữ làn đường (LKA) và hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC).