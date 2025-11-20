Đề xuất cấm xe sang động cơ đốt trong tại Ấn Độ: Người giàu đi trước? 20/11/2025 14:58

(PLO)- Ấn Độ, quốc gia đông dân nhất thế giới, đang tìm kiếm một "đòn bẩy" mới để tăng tốc quá trình chuyển đổi sang xe điện (EV).

Theo một đề xuất mới từ Tòa án Tối cao Ấn Độ, việc ban hành lệnh cấm dần dần đối với các dòng xe động cơ đốt trong (ICE) hạng sang có thể là giải pháp tối ưu. Cách này vừa thúc đẩy thị trường xe điện, vừa không gây ảnh hưởng đến đại bộ phận người tiêu dùng bình dân.

Ấn Độ ban hành lệnh cấm dần dần đối với các dòng xe động cơ đốt trong (ICE) hạng sang có thể là giải pháp tối ưu để phát triển xe điện. Ảnh: Carscoops.



Quá trình điện khí hóa ở Ấn Độ đang diễn ra chậm hơn so với dự kiến của các nhà hoạch định chính sách. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao nước này (SC) tin rằng họ đã tìm ra một phương thức tiếp cận chiến lược để đẩy nhanh sự thay đổi này.

Các thẩm phán SC đã hối thúc chính phủ xem xét việc loại bỏ dần dần các loại xe ICE hạng sang. Lý do được đưa ra là cách tiếp cận có mục tiêu như vậy sẽ thúc đẩy phương tiện di chuyển sạch hơn mà không làm ảnh hưởng đến thị trường ô tô phổ thông rộng lớn.

Hội đồng xét xử nhận định việc cấm các mẫu xe cao cấp và hạng sang sử dụng động cơ đốt trong (bao gồm cả xe hybrid và hybrid cắm điện) có thể đóng vai trò như một trường hợp thử nghiệm cho quá trình "chuyển đổi theo từng giai đoạn" sang khả năng di chuyển bằng điện.

Theo trang Autocar India, xe điện hiện chiếm khoảng 12% tổng doanh số bán hàng trong phân khúc xe cao cấp. Con số này cao hơn đáng kể so với mức thị phần chỉ 2-3% của các mẫu xe đại chúng.

Thẩm phán Kant của Tòa án Tối cao Ấn Độ lưu ý rằng các nhà sản xuất ô tô đã giới thiệu một loạt các mẫu xe điện cao cấp với sự thoải mái và hiệu suất tương đương với các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong (xăng và dầu diesel).

Ông giải thích: "Vì những loại xe này chỉ phục vụ một phân khúc rất nhỏ và giàu có, nên việc áp đặt các hạn chế đối với xe chạy xăng và dầu diesel cao cấp có thể là một bước khởi đầu. Người dân thường sẽ không bị ảnh hưởng".

Mặc dù vậy, Tòa án Ấn Độ vẫn cho rằng yêu cầu chỉ bán xe điện (EV) đối với các mẫu xe cao cấp sẽ gửi đi một tín hiệu rõ ràng. Điều này không ảnh hưởng đến khả năng chi trả của đại chúng, đồng thời không làm gián đoạn thị trường ô tô mới của quốc gia.

Nhiều ý kiến phản biện cho rằng xe hạng sang chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng thể ngành ô tô Ấn Độ. Do đó, lệnh cấm được đề xuất sẽ chỉ có tác động hạn chế đến lượng khí thải quốc gia.

Một số ý kiến khác lại chỉ ra rằng cơ chế xử lý xe thải yếu kém mới là nguyên nhân chính. Cơ chế này khiến những chiếc ô tô cũ và xe thương mại hạng nhẹ (LCV) kém hiệu quả phải lưu thông trên đường trong thời gian dài. Đây là nguyên nhân gây ra một thách thức ô nhiễm lớn hơn nhiều.

Các thương hiệu xe sang quốc tế như Mercedes và BMW hiện vẫn duy trì một dòng xe không phát thải đáng kể tại Ấn Độ. Tuy nhiên, một lệnh cấm động cơ đốt trong chắc chắn sẽ định hình lại hoạt động kinh doanh của họ. Điều này có khả năng tạo ra hiệu ứng lan tỏa đến việc làm và đầu tư của nhà cung cấp địa phương.

Hiện tại, ý tưởng này vẫn chỉ là đề xuất và chưa có mốc thời gian cụ thể. Tòa án Tối cao Ấn Độ đã yêu cầu chính phủ xem xét lại Kế hoạch Sứ mệnh Di chuyển Điện Quốc gia. Một phiên điều trần khác dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới.

Tổng chưởng lý Ấn Độ xác nhận rằng chính quyền "hiện thực hóa ý tưởng này". Ông trích dẫn sự phối hợp đang diễn ra giữa 13 bộ và sở, bao gồm mọi thứ từ ưu đãi sản xuất đến cơ sở hạ tầng sạc.