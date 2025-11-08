Phát hiện 'công tắc ngắt điện' từ xa trên hàng trăm xe buýt Trung Quốc 08/11/2025 08:43

(PLO)- Việc nước láng giềng Na Uy phát hiện xe buýt có thể được điều khiển từ Trung Quốc hiện khiến Đan Mạch phải cảnh giác cao độ.

Đan Mạch hiện đang gióng lên hồi chuông cảnh báo. Nguyên nhân là do họ phát hiện ra rằng về mặt lý thuyết, hàng trăm xe buýt điện có thể bị vô hiệu hóa từ xa. Việc này có thể do nhà sản xuất Yutong Trung Quốc thực hiện. Hoặc bất kỳ ai có quyền truy cập vào hệ thống máy tính của công ty cũng làm được.

Điều này chưa xảy ra. Tuy nhiên, chỉ riêng khả năng đó cũng đủ khiến các quan chức lo ngại. Họ là những người phụ thuộc vào những chiếc xe buýt này để duy trì hoạt động của thủ đô.

Đương nhiên, khám phá này đã làm dấy lên lo ngại về an ninh quốc gia. Hiện tại, các cơ quan chức năng Đan Mạch đang điều tra. Họ tìm cách hạn chế truy cập không mong muốn, đồng thời vẫn tận hưởng lợi ích của một đội xe được kết nối.

Đan Mạch chỉ biết về lỗ hổng bảo mật này sau khi Ruter phát hiện ra. Ruter là công ty vận hành phương tiện giao thông công cộng lớn nhất của Na Uy. Họ đã phát hiện lỗ hổng trong đội xe buýt Yutong của mình.

Người ta phát hiện ra rằng những chiếc xe buýt do Trung Quốc sản xuất có chứa một thẻ SIM của Romania. Yutong cho biết thẻ SIM này cho phép các kỹ sư của công ty triển khai các bản cập nhật phần mềm từ xa. Đồng thời, nó giúp thực hiện các hoạt động khắc phục sự cố kỹ thuật.

Tuy nhiên, Ruter không tìm thấy bằng chứng về hoạt động độc hại. Báo cáo lưu ý rằng chức năng truy cập từ xa tương tự có thể cho phép người ở quốc gia khác chiếm quyền điều khiển hệ thống điện tử của xe buýt. Họ có thể tắt máy hoặc khóa cửa, nhốt mọi người bên trong.

Công ty vận tải công cộng Movia của Đan Mạch cho biết họ đang vận hành 469 xe buýt điện do Trung Quốc sản xuất. Trong đó, có 262 chiếc là của Yutong. Yutong trả lời tờ The Guardian rằng họ "tuân thủ nghiêm ngặt các luật, quy định và tiêu chuẩn ngành hiện hành tại các địa điểm mà xe của họ hoạt động". Công ty này lưu trữ dữ liệu xe EU tại trung tâm dữ liệu Amazon Web Services (AWS) ở Frankfurt.

"Dữ liệu được bảo vệ bằng mã hóa lưu trữ và các biện pháp kiểm soát truy cập", người phát ngôn cho biết thêm. "Không ai được phép truy cập hoặc xem dữ liệu này nếu không có sự cho phép của khách hàng. Yutong tuân thủ nghiêm ngặt các luật và quy định về bảo vệ dữ liệu của EU”.

Mặc dù Yutong và Trung Quốc đang được chú ý trong dịp này, nhưng những lo ngại về xe kết nối không dừng lại ở đó. Vấn đề này sẽ chỉ tạo ra thêm mối lo ngại khi ngày càng nhiều xe có thể chấp nhận cập nhật OTA và truyền dữ liệu.

Đầu năm nay, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã hoàn thiện quy định cấm bán các hệ thống phần cứng và phần mềm kết nối từ Nga và Trung Quốc.

Ngay cả các nhà sản xuất lốp xe cũng không tránh khỏi ảnh hưởng. Công nghệ Cyber Tire được trang bị cảm biến của Pirelli hiện đang phải đối mặt với những hạn chế tiềm ẩn. Một phần nguyên nhân là do Pirelli có liên quan đến Trung Quốc thông qua cổ phần của Sinochem. Công nghệ này chịu sự giám sát tương tự như đối với các phương tiện kết nối.