Hãng xe Nhật đã tạo ra ô tô siêu nhỏ để làm gì? 02/02/2026 07:59

(PLO)-Chiếc ô tô này hấp dẫn cả người lớn lẫn trẻ em.

Trong thế giới của những công viên giải trí, chúng ta đã quá quen thuộc với xe điện đụng, nhưng có một thời đại mà trẻ em thực sự được cầm lái một chiếc ô tô đúng nghĩa.

Đó là câu chuyện về Datsun Baby, mẫu ô tô siêu nhỏ nhưng đầy tính đột phá được Nissan sản xuất riêng cho công viên Kodomonokuni tại Yokohama vào những năm 1960.

Thay vì sử dụng các mẫu xe đồ chơi thông thường, Nissan đã trao tặng 100 chiếc Datsun Baby cho công viên này.

Dù kích thước nhỏ bé theo tiêu chuẩn xe kei-car chỉ dài khoảng 2,9 mét, mẫu xe này lại sở hữu những công nghệ cực kỳ tiên tiến so với thời đại.

Động cơ đặt giữa, hệ dẫn động cầu sau, hộp số tự động và hệ thống trợ lực lái lò xo. Động cơ này có 199cc, hai thì, sản sinh công suất 7,4 mã lực. Xe trang bị hệ thống treo độc lập 4 bánh, một tính năng cao cấp mà ngay cả dòng Nissan Skyline cùng thời cũng chưa có.

Để đảm bảo an toàn cho các tay lái nhí, Nissan đã giới hạn tốc độ tối đa ở mức 30 km/h.

Datsun Baby không phải là một dự án phát triển hoàn toàn mới mà được dựa trên khung gầm của mẫu Cony Guppy. Đây là sản phẩm của Aichi Machine Industry, một công ty hàng không chuyển sang sản xuất ô tô sau Thế chiến II.

Sau khi Aichi được Nissan sáp nhập vào năm 1966, hãng đã tận dụng các linh kiện sản xuất còn dư, thiết kế lại thân vỏ và lắp ráp thủ công 100 chiếc Datsun Baby để phục vụ mục đích giáo dục tại công viên.

Mục tiêu chính của Nissan khi triển khai dàn xe này là giúp trẻ em tiếp cận kiến thức về ô tô và nâng cao ý thức an toàn giao thông ngay từ nhỏ. Điểm đặc biệt là những chiếc xe này không chạy trên đường ray, mà trẻ em hoàn toàn làm chủ vô lăng trên một lộ trình riêng biệt.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, mỗi chiếc xe đều có chân phanh phụ ở phía ghế hành khách dành cho người lớn đi kèm và phần chân đế bằng thép bao quanh thân xe để giảm thiểu va chạm.

Chuyến xe đặc biệt này đã vận hành từ năm 1965 đến năm 1973, để lại những ký ức khó quên cho một thế hệ trẻ em Nhật Bản. Sau khi dịch vụ dừng hoạt động, chiếc xe thứ 100 đã được trưng bày tại công viên và sau đó được Nissan phục chế hoàn hảo nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Kodomonokuni.

Hiện chiếc xe này đang nằm trong bộ sưu tập di sản của Nissan, nhắc nhớ về một thời kỳ mà giáo dục an toàn giao thông được kết hợp một cách đầy cảm hứng với giải trí.