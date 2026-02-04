Vì sao ô tô động cơ đốt trong khó biến mất? 04/02/2026 10:53

(PLO)-Xe điện lên ngôi nhưng không đồng nghĩa ô tô động cơ đốt trong sẽ rời khỏi thị trường.

Những lời đồn đoán về sự kết thúc của động cơ đốt trong dường như đã bị thổi phồng quá mức. Sau một thời gian dài dồn toàn lực cho xe điện, ngành công nghiệp ô tô thế giới đang chứng kiến một cuộc lội ngược dòng bất ngờ khi các ông lớn quyết định rót hàng tỉ USD để hồi sinh tiếng động cơ gầm rú.

Vào đầu thập niên 2020, xe điện được coi là tương lai duy nhất, khiến động cơ đốt trong đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Tuy nhiên, thực tế thị trường đã thay đổi. Dù xe điện vẫn chiếm khoảng 25% thị phần toàn cầu với hơn 20 triệu chiếc lăn bánh, đà tăng trưởng tại các thị trường lớn như Mỹ đã chậm lại đáng kể.

Trước thực tế đó, các hãng xe không chỉ kéo dài vòng đời của các dòng xe chạy xăng hiện có mà còn mạo hiểm đầu tư vào những hệ truyền động đốt trong hoàn toàn mới, một điều tưởng chừng là điên rồ chỉ cách đây 5 năm.

Minh chứng rõ nhất cho xu hướng này là General Motors (GM). Từng tuyên bố sẽ tất tay cho nền tảng điện Ultium, nhưng mới đây GM đã gây sốc khi chi tới 888 triệu USD vào nhà máy Tonawanda (New York) chỉ để phát triển thế hệ động cơ V8 cỡ nhỏ tiếp theo.

CEO General Motors Mary Barra khẳng định đây là cam kết nhằm duy trì sức mạnh cho các dòng xe tải và SUV biểu tượng của hãng.

Không kém cạnh, Chrysler cũng đang bạo chi 13 tỉ USD vào các cơ sở sản xuất tại Mỹ với trọng tâm là phát triển động cơ đốt trong.

Hàng loạt cái tên lừng lẫy như động cơ Hemi của Ram hay V6 trên Dodge Durango đã được hồi sinh, đi kèm hứa hẹn về những mẫu SUV và xe tải chạy xăng mới trong tương lai gần.

Tại châu Âu, liên doanh Horse Powertrains thuộc sở hữu của Geely đã ra mắt động cơ C15 siêu gọn, chỉ nhỏ bằng một chiếc vali nhưng có thể chạy bằng nhiều loại nhiên liệu từ xăng, ethanol đến nhiên liệu tổng hợp.

Độc đáo nhất phải kể đến Mazda với mẫu concept Vision X-Coupe. Hãng xe Nhật Bản đang thử nghiệm công nghệ bắt giữ carbon di động. Hệ thống này sử dụng động cơ xoay kết hợp với vi tảo để hấp thụ khí thải trực tiếp từ ống xả, sau đó tinh chế thành nhiên liệu trung hòa carbon. Dù hiệu suất hiện tại còn thấp, nhưng nỗ lực này cho thấy các hãng xe vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ động cơ đốt trong.

Hàng loạt tên tuổi khác như BMW, Mercedes-Benz, Nissan, Honda và Toyota cũng đều đang âm thầm hoặc công khai phát triển các dòng động cơ V6, V8 mới với công nghệ tiết kiệm nhiên liệu đột phá.

Xe điện vẫn là cuộc chơi dài hạn, nhưng động cơ xăng sẽ không biến mất mà đang tiến hóa để trở nên sạch hơn, hiệu quả hơn và tiếp tục thống trị đường phố trong nhiều năm tới.