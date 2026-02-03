Một dòng ô tô Toyota vừa bị dính lỗi nghiêm trọng này 03/02/2026 14:27

Bộ Giao thông Canada vừa ban hành lệnh triệu hồi quy mô lớn đối với hai dòng xe Prius và Prius Prime thuộc các đời từ 2023 đến 2026.

Nguyên nhân được xác định là do lỗi ở cửa sau khiến chúng có thể tự động mở khóa bất ngờ, dẫn đến nguy cơ cửa tự bật mở khi ô tô đang di chuyển.

Theo báo cáo chi tiết được công bố, có tổng cộng 19.399 chiếc xe tại Canada nằm trong diện bị ảnh hưởng.

Thông báo triệu hồi giải thích, vấn đề nằm ở tình trạng nước bị rò rỉ vào khu vực tay nắm cửa sau. Trên một số phương tiện nhất định, nước có thể ngấm vào tay nắm cửa sau và gây ra hiện tượng đoản mạch ở công tắc mở cửa.

Nếu hiện tượng này xảy ra khi xe đang chạy, cửa sau có thể tự động bật mở, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho hành khách bên trong, đặc biệt là trẻ em.

Trong thời gian chờ đợi xử lý triệt để, Toyota khuyến cáo các chủ xe nên vào hệ thống giải trí trên xe để kích hoạt tính năng tự động khóa cửa khi lái xe. Ngoài ra, việc sử dụng các chốt khóa an toàn cho trẻ em (child locks) vật lý trên cửa xe cũng được khuyên dùng.

Đáng chú ý, đây là đợt mở rộng của một chiến dịch triệu hồi từng được thực hiện vào năm 2024 cho cùng một lỗi tương tự. Vào thời điểm đó, chỉ các mẫu xe đời 2023 và 2024 nằm trong danh sách.

Tuy nhiên, đợt triệu hồi mới này bao gồm cả các xe đời 2025 và 2026 vừa xuất xưởng. Đặc biệt, những xe đã từng được sửa chữa trong đợt triệu hồi năm 2024 vẫn cần phải quay lại đại lý để thực hiện quy trình khắc phục mới nhất này.

Sự việc này xảy ra trong bối cảnh dòng Prius thế hệ mới đang nhận được rất nhiều lời khen ngợi và giải thưởng danh giá như "Xe của năm tại Bắc Mỹ".

Mặc dù gặp phải lỗi kỹ thuật này, Prius vẫn là một trong những mẫu xe hybrid được ưa chuộng nhất nhờ thiết kế đột phá và hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng.