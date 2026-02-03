Vì sao nhiều người không thích tính năng quan trọng này trên ô tô? 03/02/2026 09:53

Nhiều tài xế tại Úc thừa nhận họ thường xuyên tắt các tính năng an toàn trên ô tô vì cảm thấy chúng gây xao nhãng hơn là hỗ trợ.

Theo khảo sát từ IAG, tập đoàn bảo hiểm lớn nhất Australia thực hiện trên 2.000 tài xế, có tới 60% người tham gia thú nhận đã tắt hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS).

Các hệ thống này bao gồm phanh khẩn cấp tự động (AEB), hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn và hỗ trợ đỗ xe.

Nguyên nhân được đưa ra rất rõ ràng, 38% tài xế cho rằng các tính năng này gây mất tập trung; 34% thừa nhận các hệ thống này đôi khi làm cho việc lái xe trở nên khó khăn hoặc nguy hiểm hơn.

Đáng chú ý, dù ADAS đang trở thành trang bị bắt buộc trên các dòng xe mới tại Australia, có tới 69% người vừa trải qua kỳ thi hoặc các lớp học lái xe cho biết họ hoàn toàn không được kiểm tra hay đào tạo về cách sử dụng các hệ thống này. Hầu hết tài xế tự tìm hiểu qua phương pháp thử và sai thay vì được hướng dẫn bài bản.

Mặc dù có xu hướng tắt bỏ tính năng an toàn, nhưng 70% người lái xe trong khảo sát cho biết họ sẽ cảm thấy rất hữu ích nếu nhận được nhiều thông tin và hướng dẫn sử dụng chi tiết hơn về các hệ thống ADAS.

Trước phản hồi tiêu cực từ người dùng, Chương trình đánh giá xe mới Úc (ANCAP), cơ quan an toàn độc lập hàng đầu đã quyết định điều chỉnh tiêu chuẩn chấm điểm từ năm 2026.

Theo đó, ANCAP sẽ trừ điểm những mẫu xe có tính năng an toàn can thiệp quá sâu hoặc quá nhạy gây khó chịu cho người lái.

Bắt đầu từ năm 2026 đến 2028, quy trình kiểm tra sẽ siết chặt hơn các xe có hệ thống hỗ trợ giữ làn đường can thiệp quá nhanh và thô bạo sẽ bị mất điểm. Các mẫu xe mới sẽ được đưa ra chạy thử thực tế trên đường phố Australia để kiểm tra độ chính xác của hệ thống nhận diện biển báo giao thông. Dữ liệu này sẽ được gửi trực tiếp cho nhà sản xuất để họ cải thiện hệ thống.