Ô tô Trung Quốc vừa có sự thay đổi quan trọng này 04/02/2026 08:33

(PLO)-Sự thay đổi này của ô tô Trung Quốc sẽ khiến nhiều thương hiệu xe hàng đầu thế giới cũng phải chuyển động theo.

Trung Quốc đã chính thức ban hành quy định mới nhằm loại bỏ thiết kế tay nắm cửa điện tử dạng ẩn trên các dòng ô tô điện.

Kể từ khi Tesla Model S ra mắt vào năm 2012, tay nắm cửa ẩn đã trở thành một cơn sốt trong ngành ô tô điện.

Các nhà thiết kế ưu tiên kiểu dáng phẳng lì này không chỉ vì vẻ ngoài hiện đại, sang trọng mà còn để tối ưu hóa khí động học, giúp xe đi xa hơn một chút nhờ giảm sức cản không khí.

Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh đây là một thiết kế tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bộ Công nghiệp và công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) vừa công bố tiêu chuẩn quốc gia mới, theo đó bắt đầu từ ngày 1-1-2027, tất cả mẫu xe mới được phê duyệt tại thị trường này bắt buộc phải có tay nắm cửa cho phép tiếp cận bằng cơ học từ bên ngoài.

Quyết định cứng rắn này không phải ngẫu nhiên mà có. Nó được đưa ra sau khi các cơ quan chức năng nghiên cứu sâu về các vụ tai nạn kinh hoàng, điển hình là hai vụ cháy ô tô điện của Xiaomi gần đây.

Trong các sự cố này, khi hệ thống điện bị ngắt do va chạm, tay nắm cửa điện tử đã không thể tự bật ra, khiến hành khách bị kẹt bên trong và lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận từ bên ngoài.

Hầu hết các tay nắm cửa điện tử hiện nay phụ thuộc vào nguồn điện 12V. Tuy nhiên, hệ thống điện này thường nằm ở những vị trí dễ tổn thương khi va chạm.

Nếu không có cơ chế mở cơ học dự phòng rõ ràng, chiếc xe hiện đại sẽ trở thành một chiếc hộp sắt bị khóa chặt trong tình huống khẩn cấp.

"Thiết kế phương tiện phải ưu tiên sự đơn giản và khả năng tiếp cận cơ học thay vì những lợi ích về thẩm mỹ hay khí động học", ông Piyush Tewari, CEO của SaveLIFE Foundation nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc cứu hộ nhanh chóng.

Không chỉ Trung Quốc, Cơ quan An toàn giao thông cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) cũng đang tiến hành điều tra gắt gao đối với các mẫu Tesla Model 3 và Model Y sau nhiều khiếu nại về việc tay nắm cửa không hoạt động.

Tại Mỹ, các nhà lập pháp cũng đang xem xét dự luật bắt buộc phải có cơ chế mở cửa thủ công an toàn cho cả bên trong và bên ngoài xe.

Việc Trung Quốc, thị trường xe điện lớn nhất thế giới tiên phong cấm tay nắm cửa ẩn sẽ buộc các nhà sản xuất toàn cầu phải tư duy lại toàn bộ quy trình thiết kế.

Ngay cả những mẫu xe được khen ngợi về độ an toàn như Volvo EX60 sắp tới cũng có thể phải điều chỉnh để đáp ứng các thông số kích thước cụ thể của thị trường Trung Quốc.