Trung Quốc cấm tay nắm cửa ẩn trên xe điện vì lý do an toàn 05/02/2026 08:12

Quyết định này của Trung Quốc có thể định hình lại thiết kế xe hơi và đặc biệt là xe điện trên toàn thế giới.

Trung Quốc cấm tay nắm cửa ẩn trên xe điện vì lý do an toàn. Ảnh: Carscoops.



Trung Quốc đã chính thức cấm tay nắm cửa điện tử trên xe điện. Thiết kế kiểu dáng đẹp này từng phổ biến từ dòng Tesla Model S và lan rộng khắp ngành công nghiệp ô tô. Tuy nhiên, độ an toàn của chúng đang bị xem xét kỹ lưỡng sau nhiều vụ tai nạn chết người, bao gồm cả trường hợp trẻ em mắc kẹt bên trong.

Từ năm 2027, các nhà sản xuất phải lắp đặt tay nắm cửa cơ khí cả bên trong và bên ngoài xe điện bán tại Trung Quốc. Quy định có hiệu lực từ ngày 1-1-2027. Các mẫu xe đã được phê duyệt hoặc sắp ra mắt được gia hạn đến tháng 1-2029 để tuân thủ. Quyết định này được đưa ra sau hàng loạt vụ tai nạn nghiêm trọng do sự cố mất điện khiến cửa xe không thể mở.

Lý do dẫn đến sự thay đổi

Đáng chú ý, hai vụ xe điện Xiaomi bốc cháy dữ dội đã thu hút sự quan tâm lớn. Báo cáo cho thấy người trong xe và lực lượng cứu hộ không thể mở cửa điện tử kịp thời. Các quan chức an toàn Trung Quốc đã phản ứng bằng cách rà soát toàn diện tiêu chuẩn thiết kế lối ra vào khẩn cấp.

Theo Bloomberg, quy định mới của Trung Quốc rất cụ thể. Tay nắm cửa bên ngoài phải có rãnh lõm kích thước tối thiểu 60 mm x 20 mm. Kích thước này đảm bảo người cứu hộ có thể nắm và kéo ngay cả sau khi xảy ra tai nạn.

Bên trong cabin, nhà sản xuất phải dán nhãn rõ ràng các nút mở cửa. Biển báo phải dễ nhìn, chỉ dẫn cách mở cửa trong trường hợp khẩn cấp với kích thước tối thiểu 1 cm x 0,7 cm. Cả tay nắm cửa trong và ngoài phải đặt ở vị trí dễ nhận biết. Nhà sản xuất không được phép chỉ dựa vào hệ thống điện, kể cả khi có pin dự phòng hoặc dây cáp kéo cơ học.

Nhiều hãng xe lớn bị ảnh hưởng

Đây là một sự thay đổi rất lớn. Khoảng 60% trong số 100 mẫu xe năng lượng mới bán chạy nhất Trung Quốc vẫn dùng tay nắm cửa ẩn tính đến tháng 4 vừa qua. Các xe bị ảnh hưởng gồm Tesla Model 3, Model Y, BMW iX3 phiên bản Trung Quốc và sản phẩm của Nio, Li Auto, Xpeng, Xiaomi.

Nhiều nhà sản xuất đã nhận ra vấn đề. Các mẫu xe gần đây của Geely và BYD âm thầm quay lại với tay nắm cửa truyền thống. Giám đốc thiết kế của Tesla cho biết hãng đang nghiên cứu giải pháp khi lệnh cấm được đề xuất.

Quá trình thiết kế lại có thể rất tốn kém. Nguồn tin từ Bloomberg cho biết việc điều chỉnh hệ thống cửa tiêu tốn hơn 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 14,4 triệu USD) cho mỗi mẫu xe.

Lệnh cấm này có khả năng định hình lại cách thiết kế tay nắm cửa trên toàn thế giới. Để tránh sản xuất phần cứng riêng biệt cho từng khu vực, các hãng xe thường sẽ thống nhất thiết kế tuân thủ quy định trên tất cả thị trường.

Tại sao chỉ áp dụng với xe điện?

Đáng chú ý, lệnh cấm tại Trung Quốc hiện không ảnh hưởng đến các loại xe không phải xe điện. Những tay nắm cửa này vẫn có thể được dùng trên các loại xe chạy xăng. Trong khi đó, hầu hết xe điện dùng pin 12V để vận hành chốt cửa, không khác biệt nhiều so với xe xăng về chức năng cơ bản.

Dù vậy, tiền lệ này rất quan trọng. Việc vạch rõ ranh giới cho phép mở cửa bằng điện có thể ngăn chặn xu hướng thiết kế này lan rộng. Tesla hiện đang đối mặt với cuộc điều tra chính thức về hệ thống cửa tại Mỹ. Các cơ quan quản lý châu Âu cũng bắt đầu xem xét các biện pháp hạn chế riêng.