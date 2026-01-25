Bất ngờ với chiến lược 'thay máu' bằng xe điện và hybrid toàn cầu của Honda 25/01/2026 15:46

(PLO)- Honda đang đẩy mạnh kế hoạch bứt phá ở phân khúc xe điện và hybrid nhằm chiếm lĩnh vị thế tại Ấn Độ lẫn thị trường toàn cầu.

Ông Toshihiro Mibe, Giám đốc điều hành Honda, khẳng định Ấn Độ là thị trường ưu tiên và hãng sẽ đẩy mạnh đầu tư hơn bao giờ hết. Hãng dự kiến ra mắt 10 mẫu xe mới vào năm 2030, bao gồm xe điện (EV), xe hybrid và các dòng xe động cơ đốt trong.

Honda sẽ ra mắt mẫu xe điện đầu tiên tại Ấn Độ vào năm 2026. Ảnh: Honda

Dòng Zero SUV

Honda sẽ ra mắt mẫu xe điện đầu tiên tại Ấn Độ vào năm 2026. Đây là phiên bản sản xuất của chiếc Zero SUV từng trưng bày tại Triển lãm CES ở Las Vegas. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) và trang bị hệ điều hành Asimo mới của Honda.

Dòng xe Zero series dựa trên triết lý "Mỏng, Nhẹ và Thông minh" với thiết kế vuông vức. Xe được xây dựng trên nền tảng xe điện hoàn toàn mới, có thể sử dụng bộ pin 80-90 kWh. Phạm vi hoạt động dự kiến khoảng 482 km mỗi lần sạc với tùy chọn dẫn động cầu sau hoặc bốn bánh.

Zero Alpha

Mẫu SUV điện thứ hai của Honda là Zero Alpha, dự kiến ra mắt vào năm 2027. Đây là mẫu SUV điện cỡ trung được sản xuất nội địa nhằm cạnh tranh với Mahindra BE6 và Creta Electric. Xe sử dụng mâm 19 inch khí động học, tùy chọn pin LFP 65-75 kWh và hệ dẫn động cầu trước.

SUV hybrid ZR-V

Mẫu SUV hybrid ZR-V cũng dự kiến ra mắt trong năm nay. Xe trang bị động cơ xăng hybrid 2.0 lít kết hợp hộp số e-CVT, công suất 180 mã lực. ZR-V sở hữu hệ dẫn động bốn bánh và được nhập khẩu nguyên chiếc nên sẽ có mức giá cao.

Xe coupe Prelude

Thế hệ thứ sáu của mẫu coupe Prelude sẽ được đưa đến Ấn Độ vào nửa đầu năm 2026. Xe chia sẻ nhiều linh kiện với dòng Civic toàn cầu. Mẫu xe Honda này sử dụng động cơ xăng hybrid 2.0L, công suất 200 mã lực và mô-men xoắn 315 Nm. Đây sẽ là mẫu xe hai cửa đầu tiên của Honda tại thị trường này với giá dự kiến khoảng 80 lakh Rupee.

Nâng tầm dòng Hybrid

Honda đang phát triển phiên bản hybrid mạnh mẽ cho mẫu SUV Elevate. Hệ thống truyền động mới sử dụng động cơ nhỏ gọn, mật độ năng lượng cao và pin nhẹ hơn. Toàn bộ hệ thống được tối ưu để tiết kiệm chi phí và dễ bảo trì hơn so với dòng City hybrid.

SUV hybrid 7 chỗ mới

Hãng xe Nhật Bản cũng đang phát triển một mẫu SUV 7 chỗ mới trên nền tảng PF2. Xe trang bị hệ thống hybrid mạnh mẽ bên cạnh động cơ xăng 1.5 lít quen thuộc. Dự án này do các trung tâm nghiên cứu tại Nhật Bản và Thái Lan đảm nhiệm phát triển.