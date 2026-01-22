GM và Honda dừng liên doanh khiến xe Honda CR-V e:FCEV có nguy cơ bị khai tử 22/01/2026 10:31

(PLO)- Việc sản xuất tại liên doanh Fuel Cell System Manufacturing sẽ kết thúc, điều này có thể dẫn đến việc mẫu xe Honda CR-V e:FCEV bị dừng sản xuất.

Việc Honda chấm dứt hợp tác với GM và dừng sản xuất pin nhiên liệu trước năm 2027 có thể dẫn đến việc khai tử mẫu Honda CR-V e:FCEV.

GM và Honda dừng liên doanh khiến xe Honda CR-V e:FCEV có nguy cơ bị khai tử. Ảnh: Carscoops.



Mùa thu năm ngoái, General Motors (GM) công bố kế hoạch ngừng nghiên cứu công nghệ pin nhiên liệu thế hệ tiếp theo cho thương hiệu Hydrotec. Vào thời điểm đó, công ty nhận định con đường đạt được mô hình kinh doanh bền vững trong lĩnh vực pin nhiên liệu còn dài và đầy bất trắc.

Đây là cách nói giảm nhẹ khi nhà sản xuất ô tô này chỉ ra rằng chi phí cao và cơ sở hạ tầng hạn chế đã cản trở doanh số bán xe chạy bằng hydro. Công ty lưu ý có hơn 250.000 trạm sạc xe điện cấp độ 2+ tại Hoa Kỳ, nhưng chỉ có 61 trạm tiếp nhiên liệu hydro.

Đến nay, Honda đã quyết định chấm dứt sản xuất tại liên doanh Hệ thống Pin nhiên liệu (FCSM) với GM trước cuối năm nay. Quyết định này được đưa ra sau các cuộc thảo luận sâu rộng giữa hai bên.

Dù không nêu chi tiết, các cuộc đàm phán tập trung vào việc tiếp tục hoạt động kinh doanh sản xuất hệ thống pin nhiên liệu. Cuối cùng, hai bên đạt thỏa thuận ngừng sản xuất hệ thống này tại FCSM.

Động thái trên diễn ra khoảng hai năm sau khi bắt đầu sản xuất thương mại vào tháng 1-2024. Các công ty đã đầu tư 85 triệu USD vào nhà máy Brownstown, Michigan và quyết định chấm dứt sản xuất dường như báo hiệu sự kết thúc của Honda CR-V e:FCEV.

Mẫu xe crossover chạy bằng pin nhiên liệu này ra mắt vào năm 2024 và hiện đang cho thuê tại California. Xe trang bị bộ pin 17,7 kWh, động cơ đặt phía trước và bình chứa hydro nặng 4,3 kg. Cấu hình này giúp xe đạt công suất 174 mã lực và phạm vi hoạt động 435 km.

Trong khi GM phần lớn đã từ bỏ công nghệ pin nhiên liệu hydro, Honda lại không bỏ cuộc. Ngược lại, hãng công bố một hệ thống pin nhiên liệu thế hệ mới được phát triển nội bộ. Công ty cho biết sẽ sử dụng hệ thống này để mở rộng các cơ hội kinh doanh, biến hydro thành một trong những mảng kinh doanh cốt lõi mới.