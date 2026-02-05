Ô tô con dưới 9 chỗ ngồi ồ ạt về nước phục vụ khách hàng dịp cận Tết Nguyên đán 05/02/2026 12:00

(PLO)-Việt Nam nhập khẩu ô tô trong nửa đầu tháng 1-2026 ước tính có 5.598 chiếc, trong đó loại ô tô dưới 9 chỗ ngồi đạt 2.839 chiếc để phục vụ người dân mua dịp cận Tết Nguyên đán.

Theo báo cáo sơ bộ của Hải quan Việt Nam, nước ta nhập khẩu ô tô trong nửa đầu tháng 1-2026 ước tính có 5.598 chiếc, đạt kim ngạch 153 triệu USD.

Đáng chú ý, lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam loại ô tô dưới 9 chỗ ngồi đạt 2.839 chiếc, đạt giá trị kim ngạch hơn 60 triệu USD. Ô tô trên 9 chỗ ngồi có 5 chiếc với giá trị kim ngạch là 268 ngàn USD và ô tô tải đạt 1.326 xe, đạt kim ngạch 31 triệu USD.

Theo các chuyên gia đánh giá, xe nhập khẩu và xe lắp ráp trong nước sẽ cạnh tranh hơn trong năm 2026. Ảnh: TN

Cũng theo báo cáo của Hải quan Việt Nam, tính chung năm 2025, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam là 205.630 chiếc, tăng 18,6% so với năm trước; trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 152.854 chiếc, tăng 7,1% và ô tô vận tải là 28.338 chiếc, tăng 88,9%. Trị giá nhập khẩu ô tô nguyên chiếc năm 2025 đạt 4,74 tỉ USD, tăng 31,1%, tương ứng tăng 1,12 tỉ USD so với năm trước.

Theo các chuyên gia, thị trường vẫn đang trên đà tăng trưởng sau khi năm 2025 “chốt sổ” với số lượng hơn 200 ngàn xe. Điều này cho thấy xu hướng người Việt đang chuyển sang nhập các dòng xe phân khúc cao cấp hoặc giá xe trung bình từ các nước đang tăng lên.

“Đầu năm 2026 số lượng còn ít nhưng không thay đổi quá nhiều. Đây có thể là dấu hiệu của một cuộc "đổ bộ" từ các dòng xe giá rẻ từ các nước ASEAN hoặc Trung Quốc để đón đầu nhu cầu mua sắm sau Tết. Xe nhập khẩu vẫn có vị thế riêng nên sẽ rất cạnh tranh, tạo áp lực cực lớn lên các dòng xe lắp ráp trong nước”- vị chuyên gia nhận định.