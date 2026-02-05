Đến lượt trí tuệ nhân tạo thiết kế ô tô 05/02/2026 09:28

Ông Simon Loasby, Giám đốc Trung tâm thiết kế Hyundai là một trong những người tiên phong khám phá tiềm năng này.

Ông kể lại trải nghiệm khi đang trên đường tới Seoul, chỉ mất khoảng 40 giây tương đương thời gian chờ một lượt đèn giao thông, đã tạo ra một bản thiết kế du thuyền trên phần mềm Midjourney để làm cảm hứng cho dòng xe điện Hyundai Ioniq 9.

Không chỉ Hyundai, các ông lớn khác cũng đang sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) với những mục đích khác nhau.

Ông Robin Page, Giám đốc thiết kế Bentley cho biết AI cực kỳ hiệu quả trong việc thiết kế mâm xe, linh kiện, phối màu vật liệu và xây dựng bảng ý tưởng.

Ông Mitja Borkert, Giám đốc thiết kế Lamborghini ban đầu phản đối, nay cũng thừa nhận AI mang lại những kết quả thú vị, dù đôi khi các thiết kế còn mang tính phổ thông và thiếu đi sự đột phá thực sự.

Một trong những hạn chế lớn nhất của AI là nó hoạt động dựa trên việc tổng hợp dữ liệu từ những thiết kế đã tồn tại. Điều này dẫn đến sự thiếu hụt những bước nhảy vọt về trí tưởng tượng vốn là đặc quyền của con người.

Ông Marek Reichman, Giám đốc sáng tạo của Aston Martin đánh giá AI chỉ có giá trị khi được dẫn dắt bởi trí tưởng tượng của nhà thiết kế.

Bên cạnh đó, vấn đề bảo mật tài sản trí tuệ (IP) là một rào cản lớn. Các hãng xe không muốn nạp những bản phác thảo bí mật vào các nền tảng AI mã nguồn mở như Midjourney vì sợ lộ thông tin cho đối thủ.

Do đó, các tập đoàn như Stellantis hay Hyundai đang xây dựng hệ thống AI nội bộ riêng, được huấn luyện bằng dữ liệu độc quyền của chính hãng để bảo vệ bí mật thiết kế.

Các chuyên gia cho rằng AI sẽ đảo lộn quy trình truyền thống. Thay vì phải trải qua nhiều vòng phác thảo thô, giờ đây các hình ảnh chủ đạo có thể được tạo ra ngay từ đầu để định hướng phong cách.

Các công cụ như Vizcom thậm chí còn cho phép nhà thiết kế dẫn dắt AI bằng chính nét vẽ tay của mình.

Vậy liệu AI có cắt giảm số lượng nhân sự trong ngành thiết kế? Câu trả lời có lẽ là có, nhưng hầu hết lãnh đạo các hãng xe vẫn giữ thái độ lạc quan. AI sẽ không cướp mất công việc, nhưng những người biết sử dụng AI sẽ thay thế những người không biết. Vì vậy, bắt buộc phải làm chủ công cụ mới này.

Cũng giống như photoshop hay thực tế ảo (VR) trước đây, AI giờ đây đã trở thành một phần không thể tách rời của thế giới thiết kế ô tô hiện đại.