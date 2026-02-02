Một dòng ô tô Toyota mới sắp xuất hiện khiến người tiêu dùng thích thú 02/02/2026 13:32

Hãng ô tô Toyota đã thực sự khẳng định vị thế là một thương hiệu xe hiệu năng cao sừng sỏ thông qua thành công rực rỡ của dòng sản phẩm Gazoo Racing (GR) trong những năm gần đây.

Từ GR Yaris, GR Corolla cho đến GR Supra, hãng xe Nhật đang lấp đầy khoảng trống mà các đối thủ đồng hương để lại, và tham vọng của họ vẫn chưa dừng lại ở đó.

Trong cuộc phỏng vấn với Automotive News, ông Tyler Gibbs, Chủ tịch Bộ phận Phát triển Đua xe Toyota tại Mỹ (TRD) tiết lộ rằng đội ngũ Toyota đã được huy động để phát triển một dòng xe mới và hiện đang trong giai đoạn chế tạo xe chạy thử.

Ông Gibbs chia sẻ: "Chúng tôi đang chế tạo một mẫu ô tô mà phải mất 4, 5, 6 hoặc thậm chí là 7 năm nữa mới có thể lăn bánh trên đường phố. Hiện tại, chúng tôi đang hoàn thiện những chiếc xe thử nghiệm đầu tiên".

Dù ông Gibbs không tiết lộ cụ thể danh tính mẫu xe này, giới mộ điệu đang đặt kỳ vọng lớn vào sự trở lại của Toyota MR2.

Những đồn đoán càng có cơ sở khi Toyota đang thử nghiệm một loại động cơ 4 xi-lanh tăng áp mới trên chiếc GR Yaris nhưng lại đặt ở giữa thân xe, cấu hình đặc trưng của dòng MR2 huyền thoại.

Tuy nhiên, Chủ tịch GR Tomoya Takahashi lưu ý rằng quá trình phát triển này mới chỉ ở giai đoạn đầu và có thể kéo dài ít nhất 4-5 năm nữa, đồng nghĩa với việc xe sẽ không thể ra mắt trước cuối thập kỷ 2020.

Bên cạnh MR2, cái tên Celica cũng đang được nhắc tới dù các thông tin gần đây có phần im ắng hơn.

Hồi tháng 6 năm ngoái, ông Cooper Ericksen, Phó Chủ tịch cấp cao của Toyota Bắc Mỹ từng xác nhận: "Về cơ bản, chúng tôi đang nghiên cứu một sản phẩm mà về mặt lý thuyết có thể mang tên Celica nếu dự án được phê duyệt và triển khai thành công".