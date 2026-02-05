Xe điện càng đi càng bền bỉ hơn xe xăng 05/02/2026 15:33

(PLO)- Theo nghiên cứu của nhóm BK AUTO (Đại học Bách khoa Hà Nội), càng sử dụng lâu, sự khác biệt về độ bền giữa xe điện và xe xăng càng thể hiện rõ.

Tại Hội nghị quốc tế về Công nghệ Chế tạo & Sản xuất (ICMPT 2026) diễn ra ở Malaysia (2-5/2), một báo cáo đến từ Việt Nam đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới học thuật quốc tế. Nhóm nghiên cứu BK AUTO thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố nghiên cứu so sánh độ bền dài hạn giữa ô tô điện và ô tô động cơ đốt trong.

Nghiên cứu do PGS.TS Đàm Hoàng Phúc, Giám đốc Chương trình Đào tạo Kỹ thuật Ô tô, cùng các đồng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội thực hiện dựa trên ba hướng tiếp cận độc lập: Mô hình thống kê độ tin cậy, dữ liệu bảo dưỡng thực tế và thực nghiệm trực tiếp trên xe vận hành trong điều kiện giao thông tại Việt Nam.

Nghiên cứu cho thấy trong những năm đầu sử dụng, cả xe điện và xe xăng đều có xác suất hỏng hóc rất thấp và không chênh lệch đáng kể. Tuy nhiên, khi thời gian sử dụng kéo dài, khoảng cách bắt đầu mở rộng rõ rệt. Sau khoảng 12 năm, xác suất hỏng hóc tích lũy của xe xăng tăng nhanh hơn đáng kể so với xe điện: xe động cơ đốt trong là hơn 81% trong khi xe điện chỉ gần 63%. Tương tự, ở mốc 15 năm, xe động cơ đốt trong có tỷ lệ hỏng hóc tới hơn 98%, trong khi với xe điện chỉ là hơn 86%.

Theo nhóm nghiên cứu, đây là hệ quả tất yếu của cấu trúc cơ khí phức tạp trên xe động cơ đốt trong, trong khi hệ truyền động điện đơn giản hơn và ít chi tiết hao mòn hơn về lâu dài.

Phân tích tần suất lỗi theo quãng đường sử dụng cho thấy, từ mốc khoảng 40.000 km trở đi, tần suất lỗi của xe điện giảm nhanh và duy trì ở mức thấp hơn so với xe xăng trong phần lớn vòng đời sử dụng.

Đặc biệt, ở mốc 80.000 - 125.000 km, xe điện có cường độ hư hỏng trung bình chỉ 0,021-0,029 lần/1.000 km, thấp hơn rõ rệt so với xe động cơ đốt trong là 0,025-0,034. Theo nhóm nghiên cứu, điều này cho thấy về dài hạn, hệ thống truyền động điện vận hành ổn định hơn, ít phát sinh hỏng hóc cơ khí và hao mòn vật lý.

Trong bài kiểm tra phanh khi đổ dốc liên tục, xe xăng ghi nhận nhiệt độ đĩa phanh tăng mạnh từ 36,8°C lên 147,6°C; trong khi xe điện gần như không thay đổi đáng kể (từ 33,4°C lên 38,4°C).

Theo nhóm nghiên cứu, sự chênh lệch tới gần 110°C giữa hai mẫu xe chứng minh rằng ở SUV điện, phần lớn năng lượng động học đã được chuyển hóa thành điện năng tái sinh. Điều này không chỉ giúp giảm tải cho cụm phanh mà còn duy trì hiệu suất ổn định trong các chu kỳ hãm lặp lại, yếu tố quan trọng đối với an toàn và độ bền.

Bên cạnh đó, dữ liệu thực tế thu thập từ các trạm dịch vụ cũng cho thấy mức độ mài mòn của đĩa phanh trên xe điện thấp hơn rõ rệt, chỉ bằng khoảng 60-65% so với xe xăng ở cùng quãng đường sử dụng.

Tại Việt Nam, xe điện đang ngày càng cho thấy sự ưu việt so với xe xăng và chiếm được niềm tin của cộng đồng nhờ chất lượng đáng tin cậy. Riêng trong năm 2025, ô tô điện VinFast đã thiết lập kỉ lục mới với doanh số hơn 175.000 xe, bằng tổng lượng bán của ba hãng xe ngoại xếp sau là Toyota, Hyundai và Ford cộng lại. Nhiều chủ xe điện VinFast, đặc biệt là các tài xế dịch vụ chạy cường độ cao đã thừa nhận độ bền bỉ của hệ thống khung gầm và động cơ điện sau hàng chục nghìn kilomet vận hành.