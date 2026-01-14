Năm 2025: Những mẫu ô tô điện nào của VinFast bán chạy nhất? 14/01/2026 09:59

(PLO)- VinFast lập kỷ lục doanh số khi bàn giao tổng cộng 175.099 ô tô điện các loại trong năm 2025, giữ vững vị thế hãng xe có thị phần lớn nhất tại Việt Nam trong 15 tháng liên tiếp.

Theo VinFast, tháng 12-2025 ghi nhận mức doanh số kỷ lục mà một hãng xe từng đạt được trong một tháng tại thị trường Việt Nam, với 27.649 ô tô điện đến tay khách hàng.

Kết quả kinh doanh tháng cuối năm đã góp phần đưa tổng số ô tô điện VinFast bán ra thị trường Việt Nam trong năm qua lên 175.099 xe, giúp thương hiệu này tiếp tục dẫn đầu thị trường trong tháng thứ 15 liên tiếp.

Kết quả kinh doanh bùng nổ trong tháng cuối năm đã góp phần tạo ra “kỷ lục của kỷ lục” - với tổng cộng 175.099 xe ô tô điện. Ảnh: ĐH

Doanh số của VinFast năm 2025 cao gần gấp đôi so với kỷ lục cũ của các hãng xe nước ngoài từng thiết lập tại Việt Nam. Điều này khẳng định vị thế của Việt Nam trong danh sách những quốc gia có tốc độ tăng trưởng xe điện nhanh bậc nhất thế giới.

Các mẫu xe của VinFast hiện phủ rộng tất cả phân khúc, từ xe cỡ nhỏ cho cá nhân và gia đình trẻ như VF 3 (44.585 xe), VF 5 (43.913 xe), VF 6 (23.291 xe) đến các dòng SUV cỡ lớn hạng sang như VF 7 (9.653 xe), VF 8, VF 9 và dòng xe siêu sang Lạc Hồng.

Dòng xe siêu sang Lạc Hồng. Ảnh: ĐH

Các dòng xe được thiết kế cho kinh doanh dịch vụ như Limo Green (27.127 xe), Herio Green (12.568 xe) cũng đóng góp tích cực vào thành tích chung, cho thấy chiến lược phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của từng nhóm khách hàng.

Đáng chú ý, mẫu xe Limo Green dù mới bán ra từ tháng 8 nhưng đã trở thành mẫu xe bán chạy hàng đầu phân khúc MPV 7 chỗ. Riêng tháng 12-2025, có 10.981 xe Limo Green được bàn giao.

Cũng trong tháng 12-2025, các mẫu xe khác tiếp tục có sức bán ổn định ở top đầu phân khúc. Nổi bật là VF 5 với 5.435 xe, VF 3 với 3.925 xe, VF 6 với 3.541 xe và VF 7 với 1.361 xe. Tính chung cả năm 2025, doanh số VinFast đạt mức cao gấp đôi so với năm 2024.

Để tạo đà tăng trưởng, VinFast liên tục mở rộng mạng lưới dịch vụ hậu mãi và hạ tầng trạm sạc. Hiện hãng xe này sở hữu hệ thống 400 xưởng dịch vụ và hơn 150.000 cổng sạc phủ khắp 34 tỉnh, thành.

Ngoài ra, VinFast cũng phát động chiến dịch “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” với chương trình “Mua xe 0 đồng”, giúp khách hàng sở hữu ô tô, xe máy điện với 0 đồng vốn đối ứng ban đầu. Tất cả dòng xe phổ thông được ưu đãi 6-10%, miễn phí sạc pin tại trạm sạc V-Green đến hết ngày 30-6-2027 đối với ô tô và 31-5-2027 đối với xe máy.

Mới đây, mẫu SUV điện VinFast VF 6 đã được vinh danh giải “Mẫu xe đáng tiền nhất năm” tại Autocar India Awards 2026 - hệ thống giải thưởng uy tín của ngành ô tô Ấn Độ. Giải thưởng ghi nhận VF 6 là mẫu xe mang lại giá trị sử dụng cao trong phân khúc, cân bằng giữa mức giá, trang bị và khả năng vận hành.