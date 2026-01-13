Những loại xe nào không phải chịu phí sử dụng đường bộ theo quy định mới nhất? 13/01/2026 11:39

Chính phủ ban hành Nghị định 364/2025 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện đối với xe ô tô. Trong đó, có quy định các trường hợp không chịu phí sử dụng đường bộ từ 1-1-2026.

Theo đó, các trường hợp không chịu phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện đối với xe ô tô được quy định chi tiết tại Điều 3 Nghị định 364/2025 bao gồm:

Xe ô tô quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 364/2025 không chịu phí sử dụng đường bộ trong các trường hợp sau:

Xe bị hư hỏng không sử dụng được; xe bị thải bỏ, bị mất không tìm được và chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Xe bị tịch thu; xe bị tạm giữ trong thời gian từ 30 ngày trở lên.

Xe tạm dừng tham gia giao thông liên tục từ 30 ngày trở lên.

Xe của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp), hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không tham gia giao thông, không sử dụng đường dành cho giao thông công cộng (chỉ được cấp Giấy chứng nhận kiểm định và không cấp Tem kiểm định theo quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của Bộ Xây dựng) hoặc xe đang tham gia giao thông, sử dụng đường dành cho giao thông công cộng (đã được cấp Giấy chứng nhận kiểm định và cấp Tem kiểm định theo quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của Bộ Xây dựng) chuyển sang không tham gia giao thông, không sử dụng đường dành cho giao thông công cộng.

Xe bị tịch thu; xe bị tạm giữ trong thời gian từ 30 ngày trở lên không phải chịu phí sử dụng đường bộ. Ảnh: TN

Xe không tham gia giao thông, không sử dụng đường dành cho giao thông công cộng quy định tại khoản này là xe chỉ sử dụng trong phạm vi: Trung tâm sát hạch lái xe; nhà ga; cảng; khu khai thác khoáng sản; khu nuôi trồng, sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản; công trường xây dựng giao thông, thủy lợi, năng lượng; khu vui chơi, giải trí, thể thao, di tích lịch sử; bệnh viện; trường học.

Xe đăng ký, đăng kiểm tại Việt Nam nhưng hoạt động tại nước ngoài liên tục từ 30 ngày trở lên.

Xe bị mất trộm trong thời gian từ 30 ngày trở lên sau đó tìm được, thu hồi và giao lại cho chủ xe.

Chủ xe có xe ô tô thuộc trường hợp không chịu phí theo quy định tại khoản 1 Điều này đã nộp phí thì được trả lại hoặc bù trừ với số phí phải nộp của kỳ sau. Hồ sơ, thủ tục xác định xe ô tô thuộc trường hợp không chịu phí được trả lại hoặc bù trừ phí đã nộp thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định 364/2025.

Không áp dụng quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 364/2025 đối với xe ô tô của lực lượng quân đội, công an.