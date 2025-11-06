Ô tô Trung Quốc lấn sân thị trường xe siêu nhỏ của Nhật 06/11/2025 11:01

(PLO)-Rất ít công ty nước ngoài dám bán ô tô để cạnh tranh trong phân khúc xe kei car tại Nhật Bản.

Hãng xe BYD của Trung Quốc đã chính thức ra mắt dòng xe cỡ nhỏ (kei car) để chuẩn bị bán tại thị trường Nhật, nơi phát minh ra dòng xe này.

Mẫu xe này có tên gọi BYD Racco. Giống như các xe khác cùng phân khúc, Racco có hình dáng hộp trên bánh xe nhằm tối đa hóa không gian nội thất trong giới hạn không gian nghiêm ngặt.

Các mặt bên của xe được làm phẳng, giảm bớt sự đơn điệu nhờ các đường gân tinh tế quanh vòm bánh xe.

Thiết kế đèn pha LED hình chữ C cùng miếng nhựa đen bóng kiểu đàn piano trước mũi, mang lại cho Racco vẻ ngoài dễ thương nhưng không phô trương.

Racco tuân thủ giới hạn kích thước xe kei car của chính phủ Nhật Bản: dài 3,39 mét, rộng 1,47 mét và cao 1,80 mét.

Các đối thủ cạnh tranh gần nhất của Racco là Nissan Sakura, Mitsubishi eK X EV, Honda N-One e và mẫu Super-One vừa ra mắt. Những mẫu xe này là các xe hatchback kei car truyền thống, thường cao 1,65 mét và có cửa sau mở bản lề thông thường.

Ngược lại, Racco là chiếc kei car có trần xe cao hơn và cửa sau dạng trượt. Xe giới hạn bốn chỗ ngồi.

Sẽ rất thú vị để xem Racco thể hiện thế nào trên bảng xếp hạng doanh số. BYD đang tìm cách mở rộng số lượng đại lý tại Nhật Bản lên 100 điểm vào cuối năm nay.

Rất ít nhà sản xuất ô tô nước ngoài cung cấp xe trong phân khúc kei car. Giới hạn kích thước nghiêm ngặt khiến chúng quá nhỏ đối với thị trường châu Âu và Mỹ.

BYD đã gia nhập thị trường ô tô chở khách tại Nhật Bản vào năm 2023. Hãng hiện cung cấp các mẫu Atto 3, Dolphin, Seal và Sealion 7.

Dòng kei car không phải là phân khúc nhỏ. Phân khúc này chiếm tỉ trọng khổng lồ, khoảng 40% tổng doanh số bán xe mới tại Nhật Bản, với 1,55 triệu chiếc bán ra vào năm 2024.

Thị trường xe kei car bị thống trị hoàn toàn bởi các thương hiệu nội địa, chủ yếu là Suzuki, Daihatsu, Honda và Nissan. Bốn hãng này luôn nằm trong top bán kei car chạy nhất.

Kei car tồn tại nhờ hệ thống quy định đặc thù của chính phủ Nhật Bản. Dòng xe này bị giới hạn kích thước, dung tích, công suất, nhưng được ưu đãi thuế, phí bảo hiểm rẻ hơn và các lợi ích khác.

Các hãng xe nước ngoài không mặn mà thiết kế, sản xuất dòng xe mới chỉ để phục vụ thị trường độc đáo này. Lý do là chi phí tuân thủ quy định và thiếu ưu đãi ở các thị trường khác.

Quy định khắt khe của kei car Để được công nhận là kei car (keijidōsha - "xe hơi hạng nhẹ"), xe phải tuân thủ giới hạn nghiêm ngặt của chính phủ Nhật. Các giới hạn hiện hành quy định xe dài không quá 3,4 mét, rộng không quá 1,48 mét và cao không quá 2 mét. Ngoài ra, dung tích động cơ không được vượt quá 660cc và công suất tối đa giới hạn ở 63 mã lực.