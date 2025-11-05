Honda chuẩn bị ra mắt chiếc ô tô khiến người dùng phải thích ngay 05/11/2025 12:27

(PLO)-Chiếc ô tô Honda này được kỳ vọng truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Hãng ô tô Honda vừa trình làng chiếc ô tô điện thể thao Super-One với giả lập đem lại cảm giác như lái xe xăng.

Chiếc hatchback điện nhỏ gọn và thú vị này được thiết kế để mang lại trải nghiệm lái nhanh nhẹn và thể thao, dựa trên nền tảng khung gầm nhẹ của các mẫu ô tô thuộc dòng N Series.

Hãng Honda đã phát triển một chế độ lái đặc biệt mang tên Boost Mode dành riêng cho Super-One. Chế độ này có tác dụng tăng công suất đầu ra của động cơ, đồng bộ hóa hộp số 7 cấp mô phỏng với hệ thống kiểm soát âm thanh chủ động để phát ra âm thanh động cơ ảo.

Nói cách khác, đây là một mẫu ô tô điện được thiết kế để tạo ra âm thanh giống như một động cơ đốt trong hiệu suất cao và mô phỏng cảm giác sang số truyền thống khi tăng tốc, nhằm tái tạo lại trải nghiệm lái mạnh mẽ và chân thực của một chiếc xe thể thao dùng động cơ xăng.

Hãng Honda cho biết, đối tượng khách hàng mục tiêu của Super-One sẽ là nam giới từ 50-60 tuổi, những người sau đó sẽ truyền lại chiếc xe cho con cái của họ.