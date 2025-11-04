Người chạy ô tô Toyota cần để ý điều này 04/11/2025 18:51

(PLO)-Chiếc ô tô Toyota này đang dính một lỗi có thể gây khó chịu cho người dùng.

Tại thị trường Ấn Độ, Hãng ô tô Toyota vừa triệu hồi 2 dòng xe Camry và Land Cruiser về đại lý sửa chữa. Đợt triệu hồi này liên quan đến một vấn đề tiềm ẩn với ECU hỗ trợ đỗ xe được sử dụng trong các mẫu xe kể trên.

Bộ điều khiển này là một phần của hệ thống camera 360 độ, chịu trách nhiệm xử lý và hiển thị hình ảnh từ camera chiếu hậu.

Lỗi trong phần mềm của ECU này có thể gây ra hình ảnh camera chiếu hậu bị đóng băng trong thời gian ngắn khi lùi xe, nếu số lùi được chọn trong một khoảng thời gian cụ thể sau khi bật khóa điện.

Hoặc hình ảnh camera chiếu hậu không hiển thị khi bật khóa điện lần tiếp theo nếu khóa điện được bật hoặc tắt trong một khoảng thời gian cụ thể.

Hãng ô tô Toyota cam kết các đại diện đại lý ủy quyền sẽ trực tiếp liên hệ với từng khách hàng để sắp xếp việc kiểm tra triệu hồi và cập nhật phần mềm. Quá trình này sẽ được tiến hành miễn phí tại các trung tâm dịch vụ của Toyota trên toàn quốc.

Chiến dịch triệu hồi của hãng xe này bao gồm 2.257 chiếc Camry được sản xuất từ ngày 18-7-2024 đến ngày 23-9-2025. Và 744 chiếc Land Cruiser được sản xuất từ ngày 31-5-2023 đến ngày 28-7-2025.