Điều này đang cho thấy rồi ai cũng phải chạy ô tô Toyota 31/01/2026 11:41

Hãng ô tô Toyota vừa chính thức công bố kết quả kinh doanh năm 2025, khẳng định vị thế nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất thế giới năm thứ sáu liên tiếp với doanh số kỷ lục 10,5 triệu xe.

Theo báo cáo được công bố, doanh số của Toyota và thương hiệu xe sang Lexus đã tăng 3,7% so với năm trước.

Con số này giúp Toyota bỏ xa các đối thủ bám đuổi là Tập đoàn Volkswagen (9 triệu xe) và Tập đoàn Hyundai Motor (7,27 triệu xe).

Động lực tăng trưởng chính đến từ nhu cầu mạnh mẽ tại thị trường Mỹ đối với các dòng xe Hybrid như Prius và RAV4. Doanh số của Toyota và Lexus tại Mỹ đã tăng 7,3%, đạt mức 2,93 triệu chiếc.

Thành công của Toyota tại Mỹ được đánh giá là một kỳ tích trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng các biện pháp thuế quan cứng rắn. Ban đầu, mức thuế đánh vào ô tô Nhật Bản là 25%, sau đó được giảm xuống còn 15%.

Toyota đã thực hiện một chiến lược tài tình để duy trì lợi thế cạnh tranh. Hãng chấp nhận tự gánh vác các chi phí liên quan đến thuế thay vì tăng giá bán hàng loạt cho người tiêu dùng.

Khác với các đối thủ, Toyota chỉ nhập khẩu khoảng 1/5 lượng xe bán ra tại Mỹ, phần còn lại được sản xuất ngay tại các nhà máy nội địa.

Mặc dù Toyota ước tính thuế quan sẽ khiến hãng tiêu tốn khoảng 9,7 tỉ USD trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3-2026, nhưng hãng vẫn nâng dự báo lợi nhuận hoạt động cả năm nhờ nỗ lực cắt giảm chi phí sản xuất và nhu cầu cao tại các thị trường ngoài Mỹ.