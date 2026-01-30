Ô tô Trung Quốc giúp giá xe chỉ còn 400 triệu đồng 30/01/2026 09:12

Ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc vừa khép lại năm 2025 với những con số kỷ lục, khẳng định vị thế gã khổng lồ xuất khẩu toàn cầu.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Xe hành khách Trung Quốc (CPCA), quốc gia này đã xuất khẩu tổng cộng 8,32 triệu xe trong năm 2025, tăng 30% so với năm trước.

Đáng chú ý, dòng xe năng lượng mới bao gồm xe điện và xe hybrid đạt sản lượng xuất khẩu 3,43 triệu chiếc, tăng vọt 70%, một bước nhảy vọt so với mức tăng trưởng chỉ 16% của năm 2024.

Năm 2025 chứng kiến sự thay đổi trong bảng xếp hạng các quốc gia nhập khẩu xe Trung Quốc. Mexico đã chính thức vượt qua Nga để trở thành thị trường nhập khẩu lớn nhất.

Riêng đối với dòng xe năng lượng mới (NEV), Bỉ là quốc gia nhập khẩu nhiều nhất, tiếp theo là Anh và Mexico. Các quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan và Indonesia cũng ghi tên mình vào top 10 thị trường tiêu thụ NEV mạnh mẽ nhất của Trung Quốc.

Một điểm đáng lưu ý là giá xuất khẩu trung bình trên mỗi đơn vị xe tiếp tục giảm mạnh, xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Nếu năm 2023 giá xe bình quân là 19.000 USD (493 triệu đồng), thì đến năm 2025, giá xe bình quân giảm xuống 16.000 USD, tương đương 415 triệu đồng.

Sự sụt giảm này được giải thích là do tỷ trọng xuất khẩu của Tesla vốn có giá cao giảm xuống, cùng với áp lực cạnh tranh về giá từ các thương hiệu nội địa Trung Quốc để chiếm lĩnh thị trường quốc tế.