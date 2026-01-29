Người dùng ô tô Toyota vừa được hãng xe ưu ái cung cấp thứ hấp dẫn này 29/01/2026 17:35

(PLO)-Thứ rẻ tiền này có hiệu quả không thua gì các công nghệ mới nhất trên ô tô Toyota.

Trong khi nhiều dòng ô tô mới của Toyota tại Úc đã được nâng cấp hệ thống bảo mật kỹ thuật số, thì giải pháp mới nhất mà hãng dành cho các chủ xe hiện tại lại mang hơi hướng cổ điển hơn nhiều khi dùng lại khóa vô lăng vật lý.

Theo thông tin từ Sydney, Toyota Australia vừa chính thức mở bán bộ khóa vô lăng chính hãng như một phụ kiện đại lý nhằm đối phó với tình trạng trộm cắp xe đang gia tăng chóng mặt, đặc biệt là các dòng xe như LandCruiser, HiLux và RAV4.

Đây là một bước đi có phần bất ngờ sau khi hãng đã triển khai các nâng cấp bảo mật cấp nhà máy trong suốt năm 2025 để chống lại các thiết bị công nghệ cao vốn giúp kẻ trộm mở cửa và nổ máy chỉ trong tích tắc.

Mẫu khóa vô lăng này được niêm yết với giá 200 AUD (khoảng 3,3 triệu đồng) tại các đại lý Toyota.

Mặc dù các sản phẩm tương tự trên thị trường chỉ có giá từ 30 đến 160 AUD, nhưng Toyota khẳng định phụ kiện chính hãng của họ xứng đáng với số tiền bỏ ra vì chế tạo từ thép chuyên dụng cho ngành ô tô.

Sử dụng hệ thống tiếp xúc 4 điểm giúp ôm chặt vô lăng và lò xo hỗ trợ thao tác mượt mà.

Lớp vỏ màu đỏ rực rỡ không chỉ bảo vệ vô lăng khỏi trầy xước mà còn là dấu hiệu cảnh báo trực quan, khiến kẻ trộm phải chùn bước ngay từ bên ngoài cửa kính.

Đáng chú ý, Toyota xác nhận sẽ không triển khai các nâng cấp bảo mật kỹ thuật số cho các mẫu xe cũ đã lăn bánh. Thay vào đó, hãng cung cấp các phụ kiện vật lý và đang phát triển một hệ thống ngắt động cơ bổ sung sẽ ra mắt trong thời gian tới.

Hãng cũng đã thiết lập một hệ thống ưu tiên để hỗ trợ cung cấp ô tô thay thế nhanh nhất cho những khách hàng không may trở thành nạn nhân của nạn trộm cắp.