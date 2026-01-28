Những người mua xe máy Honda SH cần chú ý ngay điều này 28/01/2026 14:17

Giá vàng thế giới hôm nay (28-1) đã chạm mốc 5.265 USD/ounce, tương đương 167 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC cũng chạm mức 182,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Sự bứt phá của vàng không chỉ làm thay đổi cục diện đầu tư mà còn tạo ra một so sánh thú vị về giá trị tài sản. Sở hữu một chiếc xe tay ga cao cấp như Honda SH hiện nay đang trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết nếu quy đổi ra vàng.

Nếu như trước đây, để sở hữu một chiếc Honda SH 160i phiên bản cao cấp có giá đại lý dao động khoảng 100 - 110 triệu đồng, người dân phải bỏ ra hơn 1 cây vàng.

Tuy nhiên, với mức giá vàng hiện tại thì chưa đầy 0,6 lượng vàng SJC đã có thể đổi được một chiếc Honda SH 160i mới cứng.

Thậm chí, với những dòng Honda SH 125i có giá khoảng 80-85 triệu đồng, người dùng chỉ cần bán chưa đến nửa lượng vàng là đã dư sức lăn bánh xuống đường.

Các chuyên gia kinh tế nhận định, việc vàng tăng giá quá nhanh trong khi giá các mặt hàng tiêu dùng và xe máy duy trì ổn định hoặc tăng chậm đã tạo nên một tâm lý lạ trên thị trường. Những người đang nắm giữ vàng từ mức giá thấp cảm thấy các tài sản khác như xe máy, đồ điện tử đang trở nên rẻ đi đáng kể.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, sự đắt đỏ của vàng cũng khiến những người có nhu cầu mua vàng để tích lũy hoặc phục vụ mục đích cưới hỏi, quà tặng gặp áp lực tài chính rất lớn.