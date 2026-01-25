Người tiêu dùng Việt Nam đã giảm mua xe máy xăng? 25/01/2026 18:01

Báo cáo mới phát hành của Hãng nghiên cứu thị trường toàn cầu McD cho thấy, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn tăng trưởng kinh tế mới đầy hứa hẹn, được thúc đẩy bởi những cải cách mạnh mẽ, tinh thần đổi mới sáng tạo và việc mở rộng các mối quan hệ hợp tác khu vực.

Với chiến lược phát triển rõ ràng, Việt Nam đang củng cố vị thế là một trong những thị trường năng động nhất châu Á.

VinFast đã vươn lên vị trí thứ 2 trên thị trường xe máy Việt Nam.

Việt Nam hiện là thị trường xe máy lớn thứ tư toàn cầu và là thị trường xe điện hai bánh lớn thứ ba thế giới. Kết thúc năm 2025, toàn thị trường đạt doanh số 3,4 triệu chiếc, tăng 14,9% so với năm trước.

Ngành công nghiệp này đang chứng kiến sự thay đổi diện mạo nhanh chóng nhờ làn sóng xe năng lượng mới. Người tiêu dùng Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang xe điện.

Trạm đổi pin xe máy giúp thuận tiện hơn trong quá trình di chuyển và không mất nhiều thời gian để chờ sạc pin.

McD nhận định, thị trường xe máy đang chứng kiến một cuộc hoán đổi vị trí lịch sử giữa các nhà sản xuất truyền thống và các đơn vị chuyên về xe điện khi VinFast bứt phá ngoạn mục để trở thành thương hiệu xe điện quốc dân với mức tăng trưởng không tưởng 532%, chính thức vươn lên vị trí số 2 thị trường xe máy và soán ngôi của đối thủ lâu đời Yamaha.

Hạ tầng trạm sạc phủ sóng khắp nơi là cách hấp dẫn người dùng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.

Trong khi đó Honda vẫn giữ vững vị thế dẫn đầu mặc dù chỉ tăng trưởng nhẹ 1,3% nhờ vào lòng trung thành của khách hàng Việt sau hơn 70 năm hiện diện.

Ngược lại sự suy yếu của các hãng xe máy xăng thể hiện rõ qua việc Yamaha ghi nhận mức sụt giảm đáng kể 17,3% và rơi khỏi vị trí thứ hai do áp lực cạnh tranh khốc liệt từ xe điện.

Người Việt ngày càng ưu tiên sử dụng xe điện.

Các chuyên gia nhận định rằng với sự tham gia mạnh mẽ của các tập đoàn công nghệ và lộ trình chuyển đổi xanh quyết liệt thì thị trường xe máy Việt Nam năm 2026 sẽ không còn là sân chơi riêng của các dòng xe xăng truyền thống mà chính thức bước vào kỷ nguyên của các phương tiện thông minh và bền vững.