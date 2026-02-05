Giá xe điện Thái Lan sẽ ra sao với thuế mới năm 2026? 05/02/2026 18:59

(PLO)- Mercedes-Benz Thái Lan dự báo thị trường xe điện (EV) trong nước sẽ tăng trưởng mạnh mẽ nhờ chính sách thuế mới của chính phủ.

Chính sách thuế cho xe điện này dự kiến có hiệu lực vào năm 2026 nhằm mục đích thúc đẩy năng lượng sạch.

Ông Schell dự đoán các nhà sản xuất xe điện sẽ được hưởng lợi từ chính sách của nhà nước nhằm hạn chế lượng khí thải carbon dioxide. Ảnh: Bangkokpost.



Ông Christian Schell, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành mới của Mercedes-Benz Thái Lan, cho biết quốc gia này mang đến cơ hội tăng trưởng lớn. Tiềm năng thị trường rất khả quan vì các phương tiện có lượng khí thải carbon dioxide thấp được hưởng thuế suất ưu đãi.

"Mercedes-Benz kỳ vọng sự chuyển đổi này sẽ làm tăng doanh số bán xe điện tại Thái Lan", ông nói.

Theo cơ cấu thuế mới, các phương tiện phát thải không quá 100 gam CO2/km sẽ bị đánh thuế 10% từ năm 2026 đến năm 2032. Những phương tiện phát thải trên 100 gam sẽ chịu mức thuế 12%. Các nhà sản xuất xe điện chạy bằng pin (BEV) cũng được hưởng lợi từ chương trình ưu đãi EV3.5. Chương trình này cung cấp các khoản giảm thuế và trợ cấp để đổi lấy đầu tư lắp ráp xe điện trong nước.

"Với những yếu tố này, chúng tôi kỳ vọng khách hàng Thái Lan sẽ dễ dàng hơn khi cân nhắc mua các mẫu xe điện mới", ông Schell cho biết.

Bất chấp chính sách hỗ trợ, thách thức vẫn tồn tại do nợ hộ gia đình cao và sức mua của người tiêu dùng yếu. Các ngân hàng và công ty tài chính cũng đang thắt chặt tiêu chí cho vay do e ngại nợ xấu.

Hiện Mercedes-Benz đang đẩy mạnh chiến lược tập trung vào công nghệ xe điện. Công ty đã giới thiệu tám mẫu xe thuần điện tại Thái Lan gồm: EQB 250, EQE 300, EQE 350 4MATIC SUV, Mercedes-AMG EQE 53, EQS Sedan, EQS 450 4MATIC SUV, Mercedes-Maybach EQS 680 SUV và G 580.

Mẫu xe thứ chín thuộc dòng CLA dự kiến ra mắt tại Triển lãm Ô tô Bangkok vào tháng Tư tới. Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Thái Lan lần thứ 42 cuối năm ngoái, hãng đã nhận được 1.500 đơn đặt hàng.

Ông Schell cam kết tiếp tục tầm nhìn của người tiền nhiệm Martin Schwenk trong việc cung cấp công nghệ mới cho khách hàng. Năm ngoái, hãng đã đăng ký 8.378 xe tại thị trường này. Doanh số xe điện thuần túy tăng vọt 110%, trong khi xe hybrid cắm điện chiếm hơn 37% thị phần phân khúc. Các mẫu xe hạng sang cũng tăng trưởng 15% so với cùng kỳ và chiếm hơn 40% thị phần.