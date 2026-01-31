Kia triệu hồi hơn 42.000 xe do nguy cơ lỗi màn hình bảng điều khiển 31/01/2026 10:24

(PLO)- Kia America vừa phát hiện lỗi phần mềm ảnh hưởng đến nhiều dòng xe đời 2025 và 2026 tại thị trường Mỹ.

Lỗi này có thể khiến màn hình bảng điều khiển ngừng hoạt động đột ngột ở dòng xe Kia đời 2025 và 2026.

Kia triệu hồi hơn 42.000 xe do nguy cơ lỗi màn hình bảng điều khiển. Ảnh: Kia.



Cụm đồng hồ hiển thị có thể chuyển sang chế độ bảo vệ quá nhiệt do nhiễu tín hiệu từ mạch quản lý nguồn. Kia America cho biết màn hình bảng điều khiển (IPC) bị tắt khi đang lái xe đã vi phạm hai tiêu chuẩn an toàn liên bang về hiển thị và giám sát áp suất lốp.

Tập đoàn Kia bắt đầu nhận thông báo về vấn đề này từ tháng 9-2025. Vụ việc xuất phát từ báo cáo của khách hàng Hàn Quốc về hiện tượng màn hình giám sát điểm mù hiện màu xanh lá cây trên các xe dùng cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Sau đó, hãng đã quyết định triệu hồi các xe Kia bị ảnh hưởng tại Hàn Quốc vào ngày 19-1-2026.

Dựa trên kết quả điều tra từ hãng mẹ, Kia America cũng tiến hành đợt triệu hồi riêng. Hyundai Mobis được xác định là nhà cung cấp cụm màn hình lỗi. Biện pháp khắc phục là cập nhật phần mềm qua mạng không dây (OTA) hoặc trực tiếp tại các đại lý Kia trên toàn quốc.

Phần mềm cập nhật đã được đưa vào sản xuất từ tháng 9-2025, bắt đầu với mẫu Kia Carnival đời 2026. Các mẫu xe khác nằm trong diện ảnh hưởng bao gồm Kia Sorento, Kia Sportage, Kia K5, Kia K4 và Kia EV9.

Thông báo chính thức sẽ được gửi đến khách hàng vào khoảng ngày 26-3-2026. Các đại lý đã nhận thông báo điện tử từ ngày 27-1-2026. Danh sách số VIN bị ảnh hưởng sẽ được cập nhật trên trang web của Cục An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ vào ngày 9-2-2026.

Mẫu xe cũ nhất trong đợt triệu hồi là sedan Kia K4 đời 2025, sản xuất ngày 4-8-2025. Mẫu mới nhất là Kia Sportage đời 2026, sản xuất ngày 17-11-2025. Các mẫu Kia K5, Kia Sportage, Kia Sorento và Kia EV9 được lắp ráp tại Georgia (Mỹ), trong khi sedan Kia K4 sản xuất tại Mexico.

Các phiên bản Kia Sorento và Kia Sportage hybrid hoặc plug-in hybrid được sản xuất tại các nhà máy Hwasung và Gwangju (Hàn Quốc). Dòng Kia Carnival (bao gồm bản hybrid) được sản xuất tại nhà máy Sohari.

Theo báo cáo doanh số quý IV-2025 của Kia America, Sportage vẫn là mẫu xe bán chạy nhất với hơn 182.000 chiếc. Kia K4 và Kia Forte xếp thứ hai với hơn 140.000 xe, tiếp theo là Kia Telluride, Kia Sorento và Kia K5.