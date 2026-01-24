Cận cảnh Kia K4 Sportswagon 2026 vừa ra mắt có gì đặc biệt? 24/01/2026 09:13

(PLO)- Phiên bản Kia K4 có phần mái dài hơn ở châu Âu, nơi xe wagon vẫn còn được ưa chuộng.

Kia đang nỗ lực thu hút những khách hàng không muốn chọn dòng SUV bằng phiên bản Kia K4. Sau khi ra mắt phiên bản sedan và hatchback, dòng Kia K4 giờ đây có thêm phiên bản wagon thực dụng hơn. Hiện tại, phiên bản này chỉ được bán ở thị trường châu Âu, nơi được coi là thành trì cuối cùng của dòng xe wagon.

Kia K4 Sportswagon có khoang hành lý rộng 604 lít, tăng 166 lít so với phiên bản hatchback. Ảnh: Kia.



Xe kế thừa kiểu dáng từ các phiên bản khác nhưng được kéo dài đến 4.695 mm. Thông số này dài hơn 265 mm so với phiên bản hatchback. Toàn bộ chiều dài tăng thêm nằm ở phía sau vì chiều dài cơ sở 2.720 mm vẫn giữ nguyên.

Mẫu xe hiện vẫn chưa trang bị cần gạt nước phía sau. Tuy nhiên, thiết kế ống xả giả trên các mẫu GT-Line chạy xăng dường như sắp bị loại bỏ. Bên trong, nội thất trang bị hai màn hình 12,3 inch đặt hai bên màn hình 5,3 inch để điều khiển hệ thống điều hòa.

Khoang hành lý rộng rãi

Kia K4 Sportswagon có khoang hành lý rộng 604 lít, tăng 166 lít so với phiên bản hatchback. Khi gập hàng ghế sau, dung tích khoang hành lý tăng lên 1.439 lít. Tuy nhiên, nếu xe trang bị công nghệ hybrid nhẹ, không gian chứa đồ sẽ giảm xuống còn 482 lít và đạt 1.317 lít khi gập ghế.

Dù không gian chứa đồ rộng rãi, Kia K4 Sportswagon vẫn xếp sau Volkswagen Golf Estate và Skoda Octavia Combi. So với mẫu xe tiền nhiệm Ceed Sportswagon, khoang hành lý của K4 cũng nhỏ hơn một chút. Kia trang bị tiêu chuẩn cửa hậu chỉnh điện, tính năng vốn không có trên phiên bản hatchback.

Động cơ xăng và phiên bản hybrid

Phiên bản cơ bản sử dụng động cơ tăng áp 1.0 lít sản sinh công suất 113 mã lực, đi kèm hộp số sàn sáu cấp. Phiên bản hybrid nhẹ của động cơ này có tùy chọn hộp số tự động ly hợp kép bảy cấp. Hộp số tự động là trang bị tiêu chuẩn trên động cơ tăng áp 1.6 lít với hai mức công suất 148 mã lực hoặc 177 mã lực.

Do các quy định khí thải nghiêm ngặt, Kia không cung cấp phiên bản động cơ diesel. Một phiên bản hybrid hoàn toàn sẽ ra mắt tại châu Âu vào cuối năm nay. Tất cả phiên bản Kia K4 Sportswagon đều được sản xuất tại nhà máy của hãng ở Mexico.

Tại châu Âu, Kia K4 Sportswagon là lựa chọn thay thế thú vị cho dòng SUV, cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe của Tập đoàn Volkswagen và Stellantis.