Kia K4 hatchback 2026 chính thức ra mắt, giá khởi điểm từ 555 triệu đồng 20/11/2025 18:57

(PLO)- Phiên bản hatchback của dòng Kia K4 mới sẽ có mức giá tương đương với bản sedan, hứa hẹn kế thừa thành công của Cerato tại thị trường Úc.

Kia K4 Hatchback 2026 vừa được hãng xe Hàn Quốc giới thiệu tại thị trường Úc, bổ sung vào dòng sản phẩm K4 mới thay thế Cerato.

Kia K4 Hatchback 2026 vừa được hãng xe Hàn Quốc giới thiệu tại thị trường Úc. Ảnh: Kia.



Tin vui cho người tiêu dùng là phiên bản hatchback nhỏ gọn này sẽ có mức giá tương đương với phiên bản sedan. Giá khởi điểm từ 32.090 đô la Úc (khoảng 555 triệu đồng), với đầy đủ các phiên bản từ S đến GT-Line. Mẫu xe này hứa hẹn kế thừa và phát huy thành công của Cerato, cạnh tranh mạnh mẽ bằng thiết kế, công nghệ và tính năng an toàn vượt trội.

Tập đoàn Kia Úc vừa công bố chi tiết giá bán cho dòng xe cỡ nhỏ K4 tại thị trường này, bao gồm cả phiên bản sedan và phiên bản hatchback mới ra mắt. Cả hai kiểu dáng xe đều được xếp vào cùng một phân khúc và có chung mức giá niêm yết.

Đầu năm nay, nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc đã ra mắt mẫu Kia K4 hoàn toàn mới tại Úc nhằm thay thế mẫu xe Cerato vốn rất phổ biến trong phân khúc xe du lịch của Kia Úc. Mẫu K4 sedan đã có mặt trên thị trường từ tháng 1. Kia đã cam kết phiên bản K4 hatchback sẽ ra mắt trước cuối năm nay.

Lời hứa đã được thực hiện. Kia chính thức giới thiệu Kia K4 Hatchback 2026 cùng lúc với phiên bản sedan. Cả hai sẽ sẵn sàng tại các đại lý ngay trong tháng này. Các phiên bản của mẫu hatchback sẽ tương đồng với phiên bản sedan, bao gồm các biến thể S, Sport, Sport+ và GT-Line. Riêng phiên bản S còn có thêm gói trang bị an toàn tùy chọn.

Điều đáng chú ý là cả Kia K4 Hatchback và Sedan đều có giá bán chính xác như nhau. Giá khởi điểm của chúng là 32.090 USD Úc, tương đương khoảng 20.782 USD Mỹ theo tỉ giá hối đoái hiện tại. Mức giá này được xem là cạnh tranh hơn so với Kia K4 Sedan 2025 tại Mỹ, vốn có giá khởi điểm 21.990 USD (khoảng 580 triệu đồng) cho bản S.

Cụ thể, phiên bản S với Gói An toàn có giá 34.190 USD Úc (khoảng 591 triệu đồng). Tiếp theo là bản Sport và Sport+ với giá lần lượt là 36.690 USD Úc (khoảng 634 triệu đồng) và 39.090 USD Úc (khoảng 676 triệu đồng).

Tất cả các phiên bản đều được trang bị hệ truyền động nâng cấp, một phần trong những thay đổi của năm 2026. Động cơ cơ sở là loại phun xăng đa điểm (MPI) 2.0 lít mới sử dụng chu trình Atkinson, kết hợp với hộp số vô cấp (CVT). Trong khi đó, các phiên bản Kia K4 Hatchback và Sedan GT-Line vẫn được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.6 lít nhỏ hơn, đi kèm hộp số tự động tám cấp.

Phiên bản GT-Line có giá từ 43.790 USD Úc (khoảng 747 triệu đồng). Tất cả các phiên bản K4 đều được trang bị các tính năng an toàn tiên tiến như: Hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA), Kiểm soát hành trình thông minh (SCC) với chức năng Dừng & Đi, Hỗ trợ giữ làn đường (LKA), Hỗ trợ theo làn đường (LFA), cùng với Túi khí bên hông trung tâm phía trước (CSAB) – một tính năng an toàn đặc trưng của Kia.

Riêng Kia K4 GT-Line trang bị động cơ 1.6 L T-GDI sản sinh công suất 142 kW và mô-men xoắn 264 Nm (tương đương 190 mã lực và 195 lb-ft), đi kèm hệ thống treo đa liên kết chuyên dụng ở phía sau.

Phiên bản S với Gói an toàn được bổ sung Màn hình toàn cảnh nâng cao, bao gồm màn hình hiển thị cụm đồng hồ 12,3 inch thứ hai và giao diện điều khiển điều hòa HVAC chuyên dụng 5,0 inch, cùng với hệ thống kiểm soát khí hậu hai vùng. Ngoài ra, gói này còn có hệ thống AEB (phanh khẩn cấp tự động) mở rộng, cung cấp thêm chức năng Phát hiện rẽ và vượt xe tại ngã tư và Phát hiện thay đổi làn đường trực tiếp/ngược chiều.

Trong khi đó, các biến thể Sport, Sport+ và GT-Line được trang bị Hệ thống hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc (HDA 2) mới nhất của Kia. Hệ thống này có khả năng hoạt động trên đường cao tốc, thậm chí cả khi vào cua, và có thể tự động chuyển làn khi các điều kiện cần thiết được đáp ứng.