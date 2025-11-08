Chiến lược xe điện honda thay đổi: hủy hợp tác GM, xe điện giá rẻ lùi về năm 2030 08/11/2025 08:12

(PLO)- Honda đang phải điều chỉnh lại chiến lược điện khí hóa của mình do những thách thức nội tại và phản ứng ngày càng gay gắt chống lại xe điện tại thị trường Hoa Kỳ.

Hợp tác 5 tỷ USD với GM thất bại

Honda đang phải điều chỉnh lại chiến lược xe điện của mình do những thách thức nội tại. Ảnh: Honda.

Vài năm trước, Tổng giám đốc điều hành toàn cầu của Honda, ông Toshihiro Mibe, từng công bố kế hoạch lớn về xe điện, tập trung vào mối quan hệ hợp tác với General Motors (GM). Kế hoạch này bao gồm sản xuất xe trên nền tảng Ultium và cùng phát triển nền tảng xe điện giá cả phải chăng vào cuối những năm 2020.

Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy một năm rưỡi, Honda và GM đã đột ngột hủy bỏ dự án hợp tác xe điện trị giá 5 tỉ USD. Dự án này chỉ kịp cho ra đời một số mẫu xe đắt tiền dựa trên nền tảng Blazer EV, là Acura ZDX và Honda Prologue (ZDX sau đó đã bị hủy bỏ).

Ông Mibe thừa nhận lý do thất bại: "Rất khó để đưa ra một chiến lược rõ ràng và hiệu quả trong lĩnh vực xe điện" khi hợp tác. Ông cũng ám chỉ sự khác biệt về triết lý, do Honda là công ty coi trọng Nghiên cứu & Phát triển (R&D) và muốn "có vị trí dẫn đầu về công nghệ".

Ông Sam Abuelsamid, Phó chủ tịch nghiên cứu thị trường của Telemetry, đồng tình rằng sự hợp tác này không phù hợp. Ông cho rằng cả hai bên đều không phát huy được thế mạnh cốt lõi, đồng thời Honda có thể đã lo ngại về các thách thức phần mềm và sức nặng của nền tảng Ultium của GM.

Honda hiện tại đã chuyển sang hợp tác với LG Energy Solutions trong một liên doanh tại Ohio. Ông Abuelsamid chỉ ra rằng LG là nhà sản xuất lớn về pin LFP (lithium-iron-phosphate) ở Bắc Mỹ. Loại pin này ổn định, lâu dài và ít tốn kém hơn, có thể giúp Honda và các đối tác liên doanh cung cấp tùy chọn chi phí thấp hơn cho xe điện.

Xe điện giá rẻ và Pin thể rắn: Trì hoãn đến năm 2030

Ông Mibe nhấn mạnh giảm chi phí pin là yếu tố then chốt để tạo ra xe điện giá phải chăng. Về pin thể rắn, ông cho biết nghiên cứu đang tiến triển tốt và đã có dây chuyền sản xuất thử nghiệm. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất là chi phí: "Ngay cả khi công nghệ tốt, chi phí vẫn cao. Để đưa sản phẩm này ra thị trường, chúng tôi cần có khối lượng phù hợp". Honda hy vọng ra mắt sản phẩm chạy bằng pin thể rắn vào khoảng năm 2030.

Trong ngắn hạn, Honda đang tuân thủ sự thụt lùi về quy định tại Washington. Ông Mibe thẳng thắn: "Với chính quyền Trump, chúng tôi cảm thấy rằng có lẽ sự tăng trưởng của xe điện đã bị lùi lại khoảng năm năm trong tương lai". Honda tuyên bố đang chờ đợi ít nhất là đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào cuối năm 2026 mới đưa ra quyết định về các chương trình xe điện giá rẻ, do chính sách của chính quyền sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược.

Trong khi các hãng khác như Nissan, Chevy, Hyundai và Kia đang tung ra các mẫu xe điện giá dưới 35.000 đô la, ông Abuelsamid nhận định sản phẩm điện của Honda đang nằm ở mức giá trung bình 50.000 đến 60.000 đô la.

Về xe điện giá rẻ, Honda đã ra mắt chiếc SUV điện nhỏ 0 Series Alpha nhắm vào thị trường Ấn Độ. Tuy nhiên, ông Mibe khẳng định chiếc xe này "hơi quá nhỏ đối với thị trường Hoa Kỳ" và không có kế hoạch bán tại đây.

Chiến lược cốt lõi: Tăng cường xe Hybrid

Trước những thách thức này, ông Mibe cho biết chiến lược mới của Honda là tăng số lượng xe hybrid. Kế hoạch bao gồm cải tiến hệ thống hybrid vào năm 2027 với bộ pin lớn hơn và động cơ xăng hiệu quả hơn. Ông Mibe kỳ vọng: "Chi phí hybrid sẽ giảm 20% và hiệu suất sẽ được cải thiện".

Honda hy vọng tăng doanh số xe hybrid toàn cầu từ 800.000 xe lên hơn 2 triệu xe vào năm 2030. Tuy nhiên, ông Abuelsamid bày tỏ lo ngại về tính khả thi lâu dài của chiến lược này. Ông cho rằng việc Honda phân chia nguồn lực cho cả xe điện, xe đốt trong, và xe hybrid sẽ khiến việc phát triển xe điện dài hạn trở nên khó khăn hơn.

Kết luận và cảnh báo

Việc Honda và các hãng khác rút lui khỏi phân khúc xe điện giá rẻ ở Mỹ dường như đang lợi dụng thái độ chống đối điện khí hóa của chính quyền hiện tại.

Ông Abuelsamid cảnh báo: "Người Trung Quốc đang sản xuất những chiếc xe điện thực sự tốt, giá thành thấp... nếu các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) của chúng ta không tiếp tục đi theo con đường đó, cuối cùng người Trung Quốc sẽ tìm được đường vào thị trường Bắc Mỹ".

Ông kết luận rằng ngành công nghiệp cần phải "bỏ qua những ồn ào đến từ Washington" và tiếp tục đầu tư mạnh vào điện khí hóa, bởi vì phần còn lại của thế giới không hề chậm lại.