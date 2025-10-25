Chiêm ngưỡng 3 mẫu SUV của honda sắp ra mắt 25/10/2025 15:41

(PLO)- Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Honda đang cân nhắc điều chỉnh chiến lược và ra mắt tới ba sản phẩm SUV mới cho thị trường Ấn Độ.

Hãy cùng xem chi tiết 3 mẫu SUV của Honda sắp ra mắt này.

Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Honda đang cân nhắc điều chỉnh chiến lược và ra mắt tới ba sản phẩm SUV mới cho thị trường Ấn Độ. Ảnh: AI.

Honda Elevate Hybrid

Honda Elevate hiện là mẫu SUV duy nhất trong dòng sản phẩm của Honda tại Ấn Độ. Mẫu SUV này ra mắt khá muộn, nhưng nó đã góp phần thúc đẩy doanh số của Honda trong một thời gian.

Honda đang lên kế hoạch giới thiệu phiên bản mới của Elevate ra thị trường: Elevate Hybrid. Quá trình thử nghiệm mẫu xe này đã bắt đầu. Chiếc xe thử nghiệm đã được phát hiện tại Brazil. Thiết kế ngoại thất của chiếc SUV này trông tương tự như mẫu Elevate hiện đang được bán tại Ấn Độ.

Phiên bản cuối cùng có thể sẽ được nâng cấp nhẹ về mặt thẩm mỹ để mang đến diện mạo mới. Hệ thống hybrid mới, hiện đang được phát triển, dự kiến sẽ tích hợp các thành phần nhẹ hơn và hiệu quả hơn với cấu trúc đơn giản hơn.

Theo Honda, hệ thống sẽ có động cơ nhỏ gọn hơn và tiết kiệm năng lượng hơn, pin nhẹ hơn và hệ thống truyền động thông minh hơn. Tất cả những điều này không chỉ giúp hệ thống rẻ hơn khi chế tạo mà còn được kỳ vọng sẽ đáng tin cậy hơn và dễ bảo trì hơn.

Honda ZR-V Hybrid

Honda ZR-V Hybrid. Ảnh: AI.

Honda ZR-V lớn hơn đáng kể so với Hyundai Creta, với kích thước dài 4.568 mm, rộng 1.840 mm và cao 1.611 mm. Phiên bản quốc tế có chiều dài cơ sở 2.655 mm và khoảng sáng gầm xe 126 mm. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng con số này sẽ được điều chỉnh để phù hợp với điều kiện đường xá tại Ấn Độ.

Tại thị trường Ấn Độ, Honda ZR-V dự kiến sẽ được trang bị động cơ xăng 2.0 lít, được sử dụng trên toàn cầu. Động cơ này, kết hợp với hộp số tự động e-CVT, sản sinh công suất 180 mã lực. Các phiên bản cao cấp hơn cũng có thể được trang bị hệ dẫn động hybrid và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD).

Tại một số thị trường khác, Honda cung cấp ZR-V với động cơ xăng tăng áp 1,5 lít nhỏ hơn kết hợp với hộp số CVT. Phiên bản này có thể là một lựa chọn thay thế hợp lý hơn cho thị trường Ấn Độ.

Honda dự kiến giới thiệu ZR-V dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU). Vì đây sẽ là xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) hoặc xe lắp ráp trong nước (CKD), Honda có thể gặp khó khăn trong việc định giá xe một cách cạnh tranh.

Xe SUV điện

Xe SUV điện. Ảnh: AI.

Honda sẽ sớm ra mắt mẫu SUV chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên tại thị trường Ấn Độ. Trước đó, Honda dự kiến sẽ ra mắt phiên bản chạy điện của Elevate, nhưng điều đó đã không xảy ra. Theo Honda, mẫu xe điện đầu tiên dành riêng cho thị trường Ấn Độ sẽ được ra mắt vào khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2026 đến tháng 3 năm 2027.

Hiện có tin đồn rằng mẫu xe điện mới này sẽ là một chiếc SUV điện dài dưới 4 mét. Mẫu xe này sẽ cạnh tranh với Tata Nexon EV và các mẫu xe khác trong cùng phân khúc.