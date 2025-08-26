Bỏ 130 triệu mua Honda SH hay tậu ngay ô tô điện che mưa nắng? 26/08/2025 11:24

(PLO)- Livian Smurf, một mẫu xe điện cỡ nhỏ của Trung Quốc, vừa ra mắt với mức giá gây sốc chỉ 5.000 USD (tương đương khoảng hơn 130 triệu đồng).

Mẫu xe điện với thiết kế nhỏ gọn, dễ thương, mẫu xe này đang nhắm đến phân khúc giá rẻ, cạnh tranh trực tiếp với nhiều đối thủ khác. Ảnh: Geely.



Livian Smurf, có tên gọi khá "ngộ nghĩnh", là một mẫu xe điện siêu nhỏ, dài 3 mét và rộng 1,5 mét. Về bản chất, đây là phiên bản đổi tên của chiếc Geely Panda ra mắt vào tháng 2-2023.

Mẫu xe điện này có thiết kế đèn pha được ví như "mắt thần rừng" và vành xe 14 inch. Xe có nhiều màu sắc dễ thương như Xanh dương, Hồng Sakura, Xám Lâu đài và Xanh lá rừng.

Với mức giá khởi điểm chỉ 36.000 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 5.000 USD), Livian Smurf đang tạo nên sự cạnh tranh lớn trong phân khúc xe điện giá rẻ, đối đầu với các mẫu xe như QQ Icecream hay Bestune Pony.

Mẫu xe điện này được trang bị một động cơ điện công suất 40 mã lực, tốc độ tối đa 100 km/giờ. Xe sử dụng pin Lithium Iron Phosphate (LFP), cho quãng đường di chuyển khoảng 150 km sau mỗi lần sạc đầy. Đặc biệt, mẫu xe điện này có màu sơn xanh dương như hình ảnh, ngoài ra còn có các màu hồng Sakura, xám lâu đài và xanh lá rừng.

Mẫu xe điện này được trang bị một động cơ điện công suất 40 mã lực, tốc độ tối đa 100 km/giờ. Ảnh: Geely.

Đây là những thông số cơ bản, phù hợp với mục đích di chuyển trong đô thị, không phải để đi đường trường.

Theo thống kê, từ tháng 1 đến tháng 7-2025, Geely đã bán được hơn 101.000 chiếc Panda. Mặc dù con số này có vẻ lớn, nhưng so với quy mô thị trường Trung Quốc, đây không phải là một thành công lớn.

Một trong những lý do khiến hãng đổi tên có thể là vì Geely muốn thâm nhập thị trường châu Âu. Tuy nhiên, việc sử dụng cái tên "Smurf" (Xì Trum) có thể gây ra rắc rối pháp lý, bởi đây là thương hiệu đã được đăng ký bản quyền.

Việc đổi tên chỉ có thể là một chiêu trò tiếp thị của Geely, hy vọng tạo ra sự chú ý đối với mẫu xe điện này. Không loại trừ khả năng vài năm nữa, mẫu xe điện này lại được đổi tên một lần nữa.