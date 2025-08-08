Xe điện giá rẻ Trung Quốc lao đao, tìm cách đẩy hàng tồn kho 08/08/2025 08:57

Tuy nhiên, tình hình đang mất kiểm soát khi Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ trích các công ty xe điện vì tạo ra nguồn cung quá lớn, dẫn đến những cuộc chiến giá cả gay gắt và nhiều chiêu trò để đẩy hàng tồn.

Trung Quốc đã tạo dựng danh tiếng nhờ sự phát triển nhanh chóng của xe điện, đặc biệt là các mẫu xe điện giá rẻ. Ảnh: BYD.



Theo CNBC, giá trung bình của một chiếc xe mới tại Trung Quốc đã giảm tới 19%. Một số mẫu xe điện giá rẻ như BYD Seagull và Great Wall Ora 3 đang được bán với mức giá thấp hơn giá bán lẻ khoảng 20%, một điều không bền vững.

Rõ ràng, các nhà sản xuất xe điện giá rẻ có động lực để tiếp tục đạt mục tiêu doanh số ngày càng tăng. Điều này dẫn đến việc một số hãng tìm cách báo cáo doanh số trước khi xe được giao, thậm chí chuyển sản xuất sang các thị trường khác một cách vô đạo đức. Cụ thể, xe điện mới sẽ được "mua" và đăng ký tại địa phương, rồi nhanh chóng được chuyển lại cho đại lý hoặc nhà xuất khẩu để bán ở nơi khác dưới dạng xe đã qua sử dụng.

Hầu hết các doanh nghiệp và chính phủ đều nhận ra sự cần thiết phải thay đổi. CEO của Xpeng bày tỏ lo ngại rằng một số công ty có thể sẽ không trụ vững trong năm nay. Chủ tịch Great Wall ví tình hình hiện tại giống như cuộc khủng hoảng bất động sản lớn gần đây ở Trung Quốc. The Guardian cho biết, một số luật đang được soạn thảo để kiểm soát giá cả chặt chẽ hơn, nhằm kiểm soát cuộc chiến này.

Tuy nhiên, các nhà sản xuất ô tô đã xây dựng năng lực sản xuất rất lớn. Điều này có thể cần phải giảm quy mô hoặc mở rộng thêm thị trường. Dù vậy, Trung Quốc đang phải đối mặt với những rào cản lớn. Mỹ đã áp thuế quan khổng lồ đối với xe điện giá rẻ Trung Quốc. Ngay cả châu Âu cũng đang cảm thấy khó chịu khi các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc dần chiếm lĩnh thị phần.

Một dấu hiệu khác là doanh số bán hàng của một số hãng xe lớn đã chậm lại trong tháng 7. CNBC đưa tin BYD, Li Auto và Nio đều bán ít xe hơn trong tháng qua, với BYD giảm gần 10% doanh số. Đây là một sự sụt giảm đáng kể đối với một trong những nhà sản xuất ô tô lớn nhất.