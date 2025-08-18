Một hãng xe quen thuộc với người Việt muốn cạnh tranh với ô tô điện Trung Quốc 18/08/2025 13:47

(PLO)-Ô tô điện Trung Quốc đang gây khó khăn cho ông lớn này.

Hãng Honda tại Úc vừa cho biết, đủ khả năng để cạnh tranh với các thương hiệu ô tô điện Trung Quốc đang ngày càng tăng tại thị trường này, đặc biệt khi hãng đang tìm cách vực dậy sau nhiều năm doanh số sụt giảm.

Mặc dù được định vị và định giá cao hơn so với nhiều đối thủ Nhật Bản, Honda đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu ô tô điện của Trung Quốc.

Các nhà sản xuất ô tô điện Trung Quốc đang ngày càng nhắm đến phân khúc cao cấp hơn, mở rộng ra ngoài những sản phẩm giá rẻ mà họ vốn được biết đến.

Bằng chứng là sự xuất hiện của ô tô điện Zeekr, thương hiệu của Geely hay MG giới thiệu các sản phẩm từ thương hiệu cao cấp IM Motors. Hãng ô tô điện GWM cung cấp những chiếc SUV đắt tiền, và BYD đang chuẩn bị ra mắt thương hiệu cao cấp Denza tại Úc.

Ông Rob Thorp, Giám đốc điều hành Hãng Honda tại Úc cho biết, Honda không hề e ngại trước sự cạnh tranh khốc liệt tại thị trường Úc. Dù đó là đối thủ đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc hay Đức, đây chỉ là môi trường cạnh tranh mà các hãng xe phải đối mặt.

Ông Thorp cho rằng, Honda hiểu rất rõ về vị thế của mình và những thế mạnh cạnh tranh cốt lõi. Thách thức duy nhất là làm sao để người tiêu dùng nhận biết và cũng hiểu rõ những giá trị đó.

Những điểm mạnh sẽ giúp thương hiệu duy trì vị thế vững chắc. Đó là chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng và tuổi thọ của các mẫu xe.