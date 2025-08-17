Lý do người tiêu dùng Việt chưa thực sự hiểu về ô tô Honda 17/08/2025 10:35

(PLO)-Người tiêu dùng Việt chỉ mới biết nhiều về xe máy, còn lại hiểu rất ít về ô tô Honda.

Đối với những người đam mê xe máy, thương hiệu Honda là tên tuổi lớn nhất trong ngành.

Tuy nhiên, ô tô Honda cũng rất nổi tiếng. Chẳng hạn, ô tô Honda CR-V là một trong những chiếc SUV khiến nhiều gia đình đam mê.

Đối với những người đam mê hiệu suất, có rất ít mẫu hatchback mạnh mẽ nào có thể sánh được với Civic Type-R lừng danh. Ô tô Honda Civic có lịch sử hơn nửa thế kỷ. Hiện tại, mẫu xe này đã ra đến thế hệ thứ 11, và người tiêu dùng có thể mua với xe có hệ truyền động hybrid.

Honda là một nhà sản xuất ô tô khá non trẻ. Người sáng lập Soichiro Honda đã đam mê ô tô từ khi còn nhỏ và vào năm 1937 đã thành lập một công ty tên là Tokai Seiki. Công ty này đã giành được hợp đồng sản xuất vòng piston cho Toyota, nhưng nhanh chóng mất hợp đồng vì sản phẩm không đạt tiêu chuẩn.

Vì vậy, ông Soichiro đã đi khắp Nhật Bản để tìm hiểu kỹ hơn về những gì cần thiết và lấy lại được hợp đồng vào năm 1941, nhưng sau đó một trong những nhà máy của ông bị phá hủy bởi bom của Mỹ và một nhà máy khác sụp đổ trong trận động đất.

Những gì còn lại đã được bán cho Toyota vào năm 1946, và ông Soichiro đã dùng số tiền đó để thành lập Viện Nghiên cứu kỹ thuật Honda, ban đầu sản xuất xe đạp có động cơ.

Công ty sớm mở rộng sang sản xuất động cơ cho xe đạp, và Công ty cổ phần Honda Motor được thành lập sản xuất xe máy vào năm 1948.

Xe máy của Honda nhanh chóng trở nên phổ biến trên khắp thế giới, và Honda đã là nhà sản xuất xe máy lớn nhất thế giới từ những năm 1960. Mãi đến năm 1963, công ty mới bắt đầu sản xuất xe bốn bánh, chiếc đầu tiên là một chiếc xe bán tải có tên T360.

Ngay sau đó là S500, một chiếc xe thể thao nhỏ chạy bằng xích. Dù chỉ mới bắt đầu sản xuất ô tô, chỉ một năm sau, Honda đã tham gia giải đua Công thức 1, và giành chiến thắng đầu tiên một năm sau đó vào năm 1965.

Tham vọng xe chở khách của Honda phát triển vào năm 1969 với một mẫu xe có tên 1300. Nhưng chính Civic, ra mắt lần đầu vào năm 1972, đã đưa công ty lên tầm quốc tế với tư cách là một nhà sản xuất ô tô.

Sau đó là Accord ra đời vào năm 1976, trở thành một trong những chiếc xe bán chạy nhất tại Mỹ. Trong khi đó, CR-V ra mắt vào năm 1995, đã trở thành chiếc SUV bán chạy nhất toàn cầu.

Cũng trong năm đó, Honda đã ra mắt chiếc xe hybrid đầu tiên của mình với tên gọi là Insight, chỉ vài tuần trước đối thủ Prius của Toyota. Kể từ đó, cả hai nhà sản xuất đều thể hiện sự tận tâm với xe hybrid, mở rộng động cơ xăng-điện trên toàn bộ các dòng xe của mình.

Honda cũng là thương hiệu Nhật Bản đầu tiên ra mắt một phân khúc xe cao cấp Acura vào năm 1985. Chiếc ô tô Honda này còn đi trước Lexus của Toyota và Infiniti của Nissan.

Tuy nhiên, không giống như các đối thủ, Honda chưa bao giờ cố gắng bán ô tô Honda Acura ở châu Âu. Nhưng tại Mỹ, Acura đã được khẳng định được thương hiệu là chiếc xe cao cấp phổ biến.

Ngày nay, Honda sản xuất một loạt các loại xe và máy móc từ ô tô, xe máy đến máy cắt cỏ robot và thậm chí cả máy bay phản lực. Thậm chí, Honda còn đầu tư sâu vào công nghệ và phát triển một robot hình người tên là Asimo từ năm 2000.

Nhiều đổi mới kỹ thuật của Honda bao gồm cả hệ thống định vị trên ô tô đầu tiên. Honda Electro Gyrocator là hệ thống định vị ô tô dựa trên bản đồ thương mại đầu tiên trên thế giới, được Honda ra mắt vào năm 1981, rất lâu trước khi hệ thống GPS vệ tinh trở nên phổ biến.