Những mẫu xe cũ bị khiếu nại nhiều nhất vì hay hỏng vặt 03/12/2025 18:39

(PLO)- Dưới đây là danh sách các mẫu xe cũ gặp nhiều vấn đề nhất, được tổng hợp từ các khiếu nại thực tế trên trang CarComplaints.com (trang web độc lập và uy tín trong giới ô tô tại Mỹ).

Nghe phản hồi trực tiếp từ những người lái xe thực tế là cách tốt nhất để đánh giá độ tin cậy của xe cũ.

Jeep Cherokee 2014. Ảnh: Jeep.

Jeep Grand Cherokee (đời 2014-2015)

Bộ phận chính gây khó chịu cho người dùng là hộp số tự động điện tử ZF 8 cấp. Nhiều tài xế phàn nàn về tình trạng chuyển số không mượt mà, xe bị giật cục và phản hồi chậm.

Jeep Cherokee (đời 2014)

Theo CarComplaints, hộp số của mẫu xe này bị đánh giá rất thấp. Các vấn đề kỹ thuật thường phát sinh ngay từ khi xe chưa lăn bánh được 40.000 dặm (khoảng 64.000 km).

Jeep Cherokee 2014 bị người dùng phàn nàn nhiều về hộp số. Ảnh: Jeep

Hyundai Elantra (đời 2013)

Chủ sở hữu dòng xe này thường phàn nàn về tiếng ồn bất thường từ động cơ, thậm chí động cơ hỏng hoàn toàn. Số km lăn bánh trung bình trước khi xe gặp sự cố là dưới 80.000 dặm (khoảng 128.000 km).

Ngoài ra, người lái cũng gặp phải tình trạng lốp xe mòn nhanh và tiếng ồn lạ phát ra từ hệ thống phanh.

Jeep Grand Cherokee (đời 2011)

Các vấn đề về hệ thống điện và động cơ là trở ngại lớn nhất của dòng xe này. Chủ sở hữu thường gặp lỗi ở mô-đun điện tích hợp toàn phần, khiến chiếc SUV không thể vận hành. Trung bình, xe phát sinh lỗi sau khoảng 52.000 dặm (khoảng 83.000 km).

Hyundai Sonata (đời 2011)

Sonata 2011 đã nhận hàng trăm khiếu nại về việc động cơ 2.4L bị kẹt. Những động cơ này thường hỏng hóc trước khi đạt 160.000 km. Thậm chí, một vụ kiện tập thể đã diễn ra sau các khiếu nại ban đầu.

Việc thay thế toàn bộ động cơ là bắt buộc. Tuy nhiên, nhiều chủ xe chọn cách bán xe thay vì sửa chữa. Người mua cần kiểm tra kỹ lịch sử thay thế động cơ trước khi quyết định xuống tiền.

Nissan Altima (đời 2013)

Mẫu xe này sử dụng hộp số CVT vốn tai tiếng của hãng. Dù Nissan đã có chính sách gia hạn bảo hành, nhưng hầu hết xe đời 2013 hiện đều đã hết hạn. CarComplaints khuyến cáo người mua nên cân nhắc kỹ trước khi chọn mẫu xe cũ này.

Toyota RAV4 (đời 2019)

Dù là mẫu xe khá mới, RAV4 2019 đã nhận hơn 1.000 khiếu nại. Các chủ xe phản ánh hộp số bị giật và rung lắc ở dải tốc độ thấp. Toyota đã có thông báo kỹ thuật để khắc phục lỗi này.

Tuy nhiên, hãng không thông báo rộng rãi cho chủ xe. Người dùng xe đời 2019 phải chủ động đến đại lý, ghi nhận tình trạng để được lập trình lại phần mềm. Ngoài ra, xe cũng bị phản ánh là ồn bất thường khi tăng tốc.

Honda Accord (đời 2003)

Mẫu xe cũ này gặp lỗi hộp số trên diện rộng. Sự cố thường xảy ra trước khi đồng hồ ODO đạt 160.000 km. Đã có hơn 500 báo cáo gửi về CarComplaints liên quan đến lỗi này. Nếu có ý định mua, hãy đảm bảo hộp số đã được thay thế.

Ford Explorer (đời 2002)

Hơn 1.500 người dùng trên CarComplaints cho biết, họ phải thay hộp số khi xe chưa chạy được 160.000 km. Trong khi đó, chế độ bảo hành của hãng chỉ dừng lại ở mức 96.000 km.

Vòng bi bánh xe cũng thường hỏng sau khoảng 144.000 km với chi phí thay thế đắt đỏ. Hàng trăm chủ xe còn phàn nàn về vết nứt ở tấm thân xe phía sau, ngay dưới kính cửa sổ.

Một số dòng xe cũ kể trên có thể đã giảm số lượng đáng kể trên thị trường. Với giá xe cũ trung bình hiện nay khá cao, người mua không nên vội tin vào những "món hời" nếu đó là các mẫu xe nằm trong danh sách cảnh báo này.