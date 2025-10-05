Top xe ô tô mới có giá bằng một chiếc xe cũ 05/10/2025 10:55

(PLO)- Dưới đây là top xe ô tô mới có giá bằng một chiếc xe cũ mà bạn có thể cân nhắc để mua.

Mazda3 Hatchback 2026

Phiên bản 2026 là một xe ô tô mới có giá chỉ nhỉnh hơn giá giao dịch xe cũ trung bình. Ảnh: Mazda.



Giá bán lẻ đề xuất cơ bản (MSRP) của xe ô tô này là 25.550 USD (khoảng 638,7 triệu đồng). Xe có động cơ xăng 4 xi-lanh 2.5L hút khí tự nhiên (NA); Công suất 186 mã lực; Hộp số tự động 6 cấp; Dẫn động cầu trước (FWD).

Phiên bản 2026 là một xe ô tô mới có giá chỉ nhỉnh hơn giá giao dịch xe cũ trung bình khoảng 12 USD (khoảng 300 ngàn đồng). Đáng chú ý, bản 2026 đã loại bỏ tùy chọn động cơ 2.0L, thay bằng động cơ 2.5L mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu hơn ngay cả trên các bản cơ sở.

Volkswagen Tao S 2026

Đây là một chiếc xe ô tô mới có giá chỉ hơn chút xe cũ không đáng kể. Xe có giá 25.495 USD (khoảng 637,4 triệu đồng).

Xe có động cơ tăng áp 4 xi-lanh 1.5L; Công suất 174 mã lực; Hộp số tự động 8 cấp; FWD. Tao S đã được nâng cấp đáng kể cho phiên bản 2025-2026 với mặt ca-lăng, mâm xe và màu sắc mới.

Nội thất thiết kế hiện đại hơn, và động cơ tăng áp 1.5L TSI được tinh chỉnh, nâng công suất lên 174 mã lực (tăng so với mức 158 mã lực của bản cũ). Mặc dù chỉ phiên bản cơ sở nằm trong tầm giá, xe vẫn được trang bị đầy đủ màn hình nổi 8 inch, buồng lái kỹ thuật số và mâm xe 17 inch.

Honda Civic Sedan 2026

Mức giá của mẫu Civic Sedan rẻ nhất đều nằm dưới giá xe cũ trung bình. Ảnh: Honda.



Giá MSRP cơ bản là 24.595 USD (khoảng 614,8 triệu đồng). Xe có động cơ xăng 4 xi-lanh 2.0L hút khí tự nhiên (NA); Công suất 150 mã lực; Hộp số biến thiên liên tục (CVT); FWD.

Mức giá của hai mẫu Civic Sedan rẻ nhất đều nằm dưới giá xe cũ trung bình. Người mua có thể chọn Civic LX (24.595 USD) hoặc Civic Sport (26.595 USD - khoảng 664,8 triệu đồng). Động cơ K-Series 2.0L 150 mã lực mang lại hiệu suất đáng tin cậy. Xe được làm mới kiểu dáng thể thao hơn, cùng với danh tiếng thương hiệu xuất sắc và bộ công nghệ an toàn Honda Sensing tiêu chuẩn.

Toyota Corolla Hybrid 2026

Giá MSRP cơ bản của xe ô tô này là 25.550 USD (Khoảng 638,7 triệu đồng). Xe có động cơ hybrid xăng 4 xi-lanh 1.8L; Công suất 138 mã lực; Hộp số ECVT; FWD.

Đây là chiếc xe hybrid duy nhất trong danh sách này, một lựa chọn cực kỳ hấp dẫn. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu giúp xe giữ giá tốt hơn trong dài hạn. Người lái còn được tận hưởng mô-men xoắn tăng cường từ động cơ điện, mang lại phản hồi dễ chịu khi di chuyển trong thành phố.

Kia K4 GT-Line 2026

Giá MSRP cơ bản của xe là 25.190 USD (Khoảng 629,8 triệu đồng). Ảnh: Kia.



Giá MSRP cơ bản của xe là 25.190 USD (Khoảng 629,8 triệu đồng). Xe ô tô có động cơ xăng 4 xi-lanh 2.5L hút khí tự nhiên (NA); Công suất 147 mã lực; Hộp số biến thiên thông minh (IVT); FWD.

Đây là một lựa chọn tuyệt vời để tối ưu hóa chi phí về kiểu dáng và tính năng. Phiên bản cơ sở K4 LX có giá khởi điểm từ 21.990 USD (khoảng 549,8 triệu đồng). Chỉ cần tăng ngân sách lên mức 25.512 USD (khoảng 637,8 triệu đồng), bạn đã sở hữu phiên bản GT-Line – bản cao cấp thứ hai.

Xe nổi bật với màn hình kép 12,3 inch, điều hòa tự động, sạc điện thoại không dây và ghế trước có sưởi cùng ghế lái chỉnh điện 10 hướng.

Hyundai Kona SE 2026

Giá MSRP cơ bản là 25.350 USD (khoảng 633,8 triệu đồng). Xe ô tô có động cơ xăng 4 xi-lanh 2.0L hút khí tự nhiên (NA); Công suất 147 mã lực; Hộp số IVT; FWD.

Với mức giá mục tiêu, bạn sẽ sở hữu một chiếc xe cơ sở cấp SE được trang bị đầy đủ và kích thước phù hợp với phân khúc. Kona là một trong những mẫu xe SUV phổ biến nhất của Hyundai. Nếu không thích kiểu dáng SUV, mẫu Elantra Hybrid trị giá 24.450 USD (khoảng 611,3 triệu đồng) cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Mitsubishi Outlander Sport 2.0S 2025

Xe ô tô có động cơ xăng 4 xi-lanh 2.0L hút khí tự nhiên (NA). Ảnh: Mitsubishi.

Giá MSRP cơ bản là 24.445 USD (khoảng 611,1 triệu đồng). Xe ô tô có động cơ xăng 4 xi-lanh 2.0L hút khí tự nhiên (NA); Công suất 148 mã lực; Hộp số CVT; FWD.

Đây là một trong những mẫu SUV cỡ nhỏ bền bỉ nhất. Khách hàng đánh giá cao việc xe sử dụng động cơ và hệ truyền động cổ điển, đơn giản, đã được kiểm chứng, kèm theo chế độ bảo hành tuyệt vời và dễ bảo dưỡng.

Nissan Kicks SV AWD 2026

Giá MSRP cơ bản là 25.330 USD (Khoảng 633,3 triệu đồng). Xe ô tô có động cơ xăng 4 xi-lanh 2.0L hút khí tự nhiên (NA); Công suất 141 mã lực; Hộp số CVT; Hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD).

Giống như Kia K4, dòng xe Nissan Kicks hoàn toàn mới mang đến cho người mua với ngân sách 25.512 USD (khoảng 637,8 triệu đồng) nhiều tùy chọn. Mức giá khởi điểm từ 21.380 USD (khoảng 534,5 triệu đồng) và lần đầu tiên được trang bị AWD trong thế hệ mới nhất này.