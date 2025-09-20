Vì sao xe ô tô Toyota ít tiết kiệm nhiên liệu nếu sử dụng xăng E10? 20/09/2025 09:00

(PLO)-Xăng E10 là lựa chọn rẻ nhất tại các trạm xăng, nhưng không phải xe ô tô nào cũng sử dụng được.

Xăng E10 là hỗn hợp xăng pha với 10% ethanol và 90% xăng. Ethanol là một nhiên liệu sinh học được tạo ra bằng cách lên men ngũ cốc và đường từ các sản phẩm như ngô, chất thải thực phẩm và mía. Các loại đường và ngũ cốc đã lên men sau đó được chưng cất và pha với xăng.

Xăng E10 có chỉ số octane 94, còn xăng không chì tiêu chuẩn là 91 octane. Xăng có chỉ số octane thấp hơn được coi là kém ổn định hơn xăng có chỉ số octane cao hơn.

Do đó, nếu xe ô tô không được thiết kế để sử dụng chúng, xăng E10 hoặc thậm chí cả xăng 91-octane có thể gây hư hỏng động cơ xe về lâu dài.

Nhiều xe mới, đặc biệt là một số xe ô tô của châu Âu không được thiết kế để sử dụng xăng 91-octane hoặc E10, mà yêu cầu xăng cao cấp 95- hoặc 98-octane.

Khi sử dụng nhiên liệu dễ bay hơi hơn như xăng 91, nó có thể kích nổ sớm trong các xi-lanh của động cơ, gây ra hiện tượng gõ máy (knocking) hoặc tiếng lách cách (pinging). Khi piston vẫn đang di chuyển lên, vụ nổ xảy ra quá sớm sẽ cố gắng đẩy piston xuống trong khi nó chưa sẵn sàng.

Điều này có thể khiến động cơ của xe ô tô bị giảm hiệu suất, chạy không êm và rung lắc nhiều. Tệ nhất, nó sẽ gây ra tiếng gõ máy, làm cong thanh truyền từ piston đến trục khuỷu, làm chảy piston hoặc thậm chí khiến piston bị văng ra khỏi khối động cơ.

Xăng E10 hoàn toàn an toàn khi sử dụng cho những động cơ xe ô tô được chế tạo để tương thích với hỗn hợp ethanol. Nhưng nếu xe không tương thích, nó có thể gây ra nhiều vấn đề hơn cả việc kích nổ sớm đã nói ở trên.

Ethanol là một dung môi mạnh hơn xăng, có nghĩa là theo thời gian, nó có thể làm hỏng các miếng đệm, vòng chữ O và ống cao su, nếu xe không được chế tạo với vật liệu cao su tương thích với ethanol.

Ngoài ra, vì được pha trộn với nước và enzyme, nó có tính ăn mòn cao hơn xăng, có thể gây ra vấn đề với bình xăng kim loại, bơm nhiên liệu không tương thích và đường dẫn nhiên liệu.

Ngoài ra, còn một vấn đề nữa là hiệu suất nhiên liệu. E10 kém hiệu quả hơn vì ethanol cần nhiều thể tích hơn để kích nổ ở cùng một tốc độ với xăng không chì thông thường.

Do đó, mặc dù E10 có thể rẻ hơn mỗi lít, nhưng thậm chí bạn chạy xe Toyota, vốn nổi tiếng về tiết kiệm nhiên liệu vẫn có thể tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn trên đường, vì vậy bạn có thể không tiết kiệm được nhiều chi phí trên mỗi km di chuyển.

Các nghiên cứu của các nhà khoa học Úc cho thấy, xăng E10 sẽ làm tăng mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 3-5% so với xăng không chì 91-octane.