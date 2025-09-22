Doanh số ô tô toàn cầu tăng trưởng từ năm 2020 đến nay nhờ xe điện 22/09/2025 19:36

(PLO)- Trong khi doanh số ô tô chạy bằng nhiên liệu hóa thạch liên tục lao dốc, xe điện lại âm thầm bứt phá, vẽ lại bản đồ ngành công nghiệp ô tô thế giới.

Podcast: Doanh số ô tô toàn cầu tăng trưởng nhờ xe điện. Thực hiện: TIỂU MINH

Theo dữ liệu từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), doanh số ô tô sử dụng xăng và dầu diesel đã bắt đầu giảm mạnh từ năm 2019, trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Đại dịch càng khiến thị trường xe truyền thống lao dốc, và điều đáng chú ý là doanh số không hề phục hồi về mức trước dịch, bất chấp những kỳ vọng từ các nhà sản xuất lớn.

Năm 2021, doanh số ô tô vẫn ở mức thấp, và tiếp tục giảm sâu trong năm 2022. Dù có phục hồi nhẹ vào năm 2023, nhưng tổng lượng xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch bán ra vẫn thấp hơn so với giai đoạn 2020-2021 và tiếp tục xu hướng giảm trong năm 2024.

Ngược lại, khi toàn ngành ô tô gặp khó khăn trong năm 2020, doanh số xe điện vẫn tăng nhẹ. Từ đó, thị trường xe điện liên tục ghi nhận các cột mốc tăng trưởng ấn tượng.

Doanh số ô tô điện (bao gồm hybrids) và xe xăng được bán ra trong các năm. Ảnh: IEA

Trong năm 2024, gần 20 triệu xe điện đã được bán ra trên toàn cầu, chiếm khoảng 25% trong tổng số 80 triệu xe. Đây là bước tiến vượt bậc so với thị phần khiêm tốn của xe điện vào năm 2019-2020.

Thực tế này cho thấy quan điểm “nhu cầu xe điện bấp bênh, xe xăng vẫn ổn định” đang trở nên lỗi thời. Các hãng xe lớn buộc phải thay đổi chiến lược, đầu tư mạnh vào công nghệ điện hóa, khi người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các sản phẩm thân thiện môi trường, tiết kiệm chi phí vận hành và hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ của nhiều quốc gia.

Dù còn nhiều thách thức về hạ tầng sạc, pin và giá thành, nhưng xe điện đang ngày càng phổ biến. Năm 2025 hứa hẹn sẽ tiếp tục là một năm bản lề, khi các hãng xe đẩy mạnh ra mắt mẫu xe điện mới, cạnh tranh gay gắt về công nghệ và giá cả.