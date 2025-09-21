Xe sang bỏ nội thất da thật: Vì môi trường hay để tăng lợi nhuận? 21/09/2025 15:03

(PLO)- Nội thất da từng là biểu tượng của sự cao cấp, hiện chất liệu này đang dần bị thay thế trên nhiều mẫu xe.

Nhiều nhà sản xuất ô tô đang có xu hướng loại bỏ hoặc hạn chế sử dụng nội thất da thật. Đơn cử, mẫu Jeep Cherokee 2026 ra mắt gần đây không còn tùy chọn nội thất da, ngay cả ở phiên bản cao cấp nhất là Overland.

Ảnh: Carscoops.



Jeep Cherokee 2026 được quảng bá là lớn hơn và sang trọng hơn so với phiên bản tiền nhiệm, nhưng lại thiếu một chi tiết cao cấp nổi bật: nội thất bọc da. Việc loại bỏ chất liệu này được xem là một phần trong chiến lược hướng tới sự thân thiện với môi trường của hãng. Cụ thể, da thật đã được thay thế bằng da giả Capri trên các phiên bản Limited và Overland. Điều này đồng nghĩa với việc khách hàng chi ra 44.595 USD (dưới 1,2 tỉ đồng) sẽ nhận được một chiếc xe với nội thất da giả.

Jeep không phải là thương hiệu duy nhất đi theo xu hướng này. Ngay cả các thương hiệu xe sang cũng đang dần "quay lưng" với da thật. Hầu hết các phiên bản của Infiniti QX60 2026 đều được trang bị bọc da TailorFit, được làm từ 65% vật liệu tái chế. Nếu muốn sở hữu nội thất da thật, khách hàng phải chọn phiên bản cao cấp nhất là QX60 Autograph với chất liệu da bán aniline.

Các hãng xe khác cũng không bắt buộc người tiêu dùng thay đổi, nhưng đã giới thiệu thêm nhiều tùy chọn vật liệu mới. Land Rover cung cấp vải Ultrafabrics trên các mẫu xe Range Rover và Range Rover Sport. Trong khi đó, khách hàng của Polestar có thể lựa chọn chất liệu len được chứng nhận bảo vệ động vật, hoặc các loại vải "sinh học" như MicroTech và WeaveTech.

Mặc dù đây chỉ là một vài ví dụ, nhưng rõ ràng thị trường ô tô đang chuyển dịch khỏi thời kỳ mà nội thất chỉ có hai lựa chọn là da hoặc vải. Vấn đề trở nên phức tạp hơn khi một số người tiêu dùng cảm thấy thiệt thòi nếu không thể có ghế da, hoặc phải trả thêm chi phí để sở hữu chúng.

Trường hợp này thường thấy ở các hãng xe Đức như BMW và Mercedes-Benz. Dù có giá khởi điểm 62.250 USD (hơn 1,6 tỉ đồng), mẫu Mercedes-Benz GLE 350 2026 vẫn chỉ được trang bị ghế bọc da MB-Tex. Để có nội thất da thật, khách hàng phải chi thêm 1.620 USD (khoảng 43 triệu đồng). Tương tự, BMW X5 có giá 67.600 USD (dưới 1,8 tỉ đồng) đi kèm với bọc ghế Sensafin, trong khi tùy chọn da thật có giá 1.950 USD (khoảng hơn 51 triệu đồng).

Đối với người mua, câu hỏi đặt ra là liệu các nhà sản xuất ô tô có nên tiếp tục sử dụng nội thất da thật hay không, và việc một chiếc xe mới ra mắt mà không có da thật có thực sự quan trọng.