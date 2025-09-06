Từ xe xăng, người dùng Việt “tậu” cả dàn xe điện VinFast 06/09/2025 14:34

(PLO)-Niềm tin vào chất lượng xe điện VinFast được xây dựng từ chiếc Fadil, đến nay anh La Hải (TP.HCM) đã là chủ nhân của nhiều dòng xe điện, trong đó VF 6 mang lại nhiều cảm xúc khác biệt với anh.

Nhiều khách hàng tin tưởng vào chất lượng xe điện VinFast, lên đời VF 6 vì mê thiết kế của chiếc xe.

Thiết kế, tiện nghi và cảm giác lái “ghiền” hơn xe xăng

“Tôi đã dùng Fadil vài năm nay. Niềm tin vào chất lượng xe VinFast cũng bắt đầu từ đây”, anh La Hải chia sẻ lý do “tậu” chiếc xe điện cỡ B của VinFast.

Anh Hải cho biết, với anh, VF 6 là một bước nâng cấp đáng giá, mang đến trải nghiệm cao cấp hơn. Kể từ khi chuyển sang xe điện từ tháng 6-2024, anh Hải nhận định rằng, giống như nhiều bạn bè, anh không muốn quay lại xe xăng bởi xe điện có quá nhiều ưu điểm vượt trội.

Thiết kế của VF 6 là một trong những yếu tố hớp hồn khách hàng trẻ.

Thiết kế của VF 6 là một trong những yếu tố hớp hồn khách hàng trẻ như anh Hải. Mẫu xe cỡ B này được chăm chút tỉ mỉ từ trong ra ngoài, nổi bật với dải định vị kiểu chữ V đặc trưng ở cả phía trước và phía sau, tạo nên nhận diện “đôi cánh” độc đáo của VinFast. Anh Hải chia sẻ, chi tiết này càng nổi bật hơn vào ban đêm, mang đến vẻ ngoài cá tính và hiện đại.

Bên trong khoang nội thất, các chi tiết được bố trí khoa học, đơn giản nhưng vẫn đảm bảo sự tiện dụng và tạo nên một tổng thể công nghệ. Khoảng để chân cho hàng ghế thứ hai rộng rãi, được anh Hải đánh giá là rộng nhất phân khúc – một ưu điểm lớn mang lại sự thoải mái cho hành khách.

Ngoài ra, trên VF 6, không thể không kể tới những tiện nghi khó tìm thấy ở các mẫu SUV cỡ B trên thị trường như màn hình HUD hiển thị trên kính lái, hệ thống điều hòa tích hợp lọc bụi mịn Combi 1.0 và ion hóa không khí…

Cảm giác lái thú vị trên VF 6 cũng là điều khó có đối thủ động cơ xăng nào so sánh được. “Chân ga không có độ trễ, cần tăng tốc là xe đáp ứng ngay. Nếu đi đường trường hay đèo, núi, nhờ động cơ điện mạnh, tôi rất an tâm sau tay lái VF 6”, anh Hải nhận xét.

Theo anh, chiếc xe sở hữu gia tốc ấn tượng, một đặc trưng nổi bật của xe điện. Bên cạnh đó, hệ thống treo đa điểm phía sau - trang bị vượt trội trong phân khúc - góp phần giúp mỗi hành trình di chuyển trên VF 6 trở nên êm ái và thú vị hơn.

Tiết kiệm, tiện dụng với hệ sinh thái dịch vụ toàn diện

Sau thời gian dài đồng hành, anh Hải khẳng định lựa chọn của mình là đúng đắn. Xe điện đã thay đổi thói quen sử dụng xe của anh và gia đình. Vị chủ xe này giờ đây gần như chỉ di chuyển bằng xe điện cho cả công việc hàng ngày lẫn những chuyến đi xa. Anh hoàn toàn không bận tâm đến chi phí nhờ chính sách miễn phí sạc từ VinFast đang được triển khai đến hết tháng 6-2027.

Chị Phương (vợ anh La Hải) bên chiếc xe điện “tâm đắc” của cả gia đình.

“Kể cả tính phí cũng không đáng là bao so với khi sử dụng xe xăng”, anh Hải cho biết.

Trong khi đó, hệ thống trạm sạc của V-Green đã phủ sóng khắp cả nước, giúp những chủ xe điện như anh Hải cảm thấy luôn thuận tiện dù là di chuyển trong thành phố hay trên những chặng đường dài. Hạ tầng xưởng dịch vụ của hãng không ngừng được mở rộng, hiện tại đã lên tới 300 xưởng, làm việc không ngày nghỉ nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.

Tôi đánh giá cao những cam kết mang lại sự tiện lợi cho khách hàng của VinFast. Anh La Hải

Kể từ khi bắt đầu “ghiền” xe điện, đến nay, anh La Hải đã sở hữu tổng cộng đến 4 dòng ô tô của hãng (VF 3, VF 6, VF 7, VF 8) và còn lên kế hoạch bổ sung chiếc VF 9 vào bộ sưu tập của mình. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho sự hài lòng và tin tưởng tuyệt đối vào thương hiệu Việt.